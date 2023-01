Stavka bolnikov / Shodi za delujoče javno zdravstvo danes ob 17. uri

Pacienti imajo dovolj. Zahtevajo dostop do družinskega zdravnika za vse, ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja in ustavitev odtekanja denarja k zasebnikom.

Novinarska konferenca iniciative Glas ljudstva na Trgu republike

© Janez Zalaznik

S popoldanskimi protestnimi shodi bo danes ob 17. uri po številnih krajih po Sloveniji potekala t. i. stavka bolnikov. K udeležbi v civilni iniciativi Glas ljudstva pozivajo vse državljanke. Med drugim zahtevajo dostopnejši javni zdravstveni sistem. Minister za zdravje Danijel Bešič Loredan je do stavke kritičen.

Po besedah predstavnika iniciative Jaše Jenulla protest ni uperjen proti vladi, pač pa se zavzemajo za ohranitev javnega zdravstvenega sistema. Med drugim zahtevajo dostop do družinskega zdravnika za vse, ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja in ustavitev odtekanja denarja k zasebnikom.

V Ljubljani, kjer se bodo protestniki zbrali ob 17. uri na Trgu republike, bodo med drugim spregovorili nekdanji minister za zdravje Dušan Keber, družinska zdravnica iz ljubljanskega zdravstvenega doma Moste Polje, Katarina Brvar Strnad iz Pravne mreže za varstvo demokracije in več pacientov, ki bodo predstavili svoje osebne zgodbe. Shodi bodo potekali še v Izoli, Kopru, Mariboru, Novem mestu, Slovenskih Konjicah, Kranju, Slovenj Gradcu in Novi Gorici.

Stavko bolnikov so med drugim podprli v vrstah zdravstvene nege, Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije in Konfederaciji sindikatov javnega sektorja Slovenije.

Zahteve so podprli tudi v koalicijskih strankah, v Levici pa tudi napovedali udeležbo na shodu. Da se bo udeležil shoda in prisluhnil tam predstavljenim zahtevam, je v ponedeljek napovedal tudi premier Robert Golob. Stavko pacientov sicer sam vidi kot stavko, s katero želijo opozoriti na zapostavljene pravice bolnikov in nujnost sprememb.

Minister za zdravje pa je do stavke pacientov precej kritičen. Dejal je, da vsaka stavka in vsako pozivanje ljudi na ceste pomeni ekstremizem, pozneje pa je izjavo nekoliko omilil.

V luči reševanja razmer v primarnem zdravstvu v Ljubljani, kjer je problematika zelo pereča, se bo minister danes medtem srečal z ljubljanskim županom Zoranom Jankovićem.

Opozicijski mestni svetniki pa bodo vložili zahtevo za sklic izredne seje na temo zdravstva. Pripravili so tudi nekaj predlogov rešitev, h katerim lahko občina pristopi takoj in jih bodo predstavili na popoldanski novinarski konferenci.

PREBERITE TUDI: