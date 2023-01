Mladi zdravniki / »Zbiranje pred zdravstvenimi domovi je žaljivo«

V organizaciji Mladi zdravniki Slovenije menijo, da "za delovanje zdravstva niso odgovorni zdravniki, ampak politiki, ki o njem odločajo"

Vrsta pred ZD Bežigrad prejšnji teden v zgodnjih jutranjih urah. Ljudje čakajo na dodelitev novega osebnega zdravnika. Večino so jih morali zavrniti, mnogo jih je čakalo več ur.

© Borut Krajnc

V organizacija Mladi zdravniki Slovenije o današnji stavki bolnikov menijo, da je zbiranje pred zdravstvenimi domovi žaljivo. Tam namreč delajo zdravstveni delavci, ki javnega zdravstvenega sistema še niso zapustili, ob tem pa opravljajo še delo vseh, ki so odšli. Opozarjajo, da "za delovanje zdravstva niso odgovorni zdravniki, ampak politiki, ki o njem odločajo".

"Vodstveni kadri javnih zavodov so nastavljeni s strani lokalne (zdravstveni domovi) in državne politike (bolnišnice in oba UKC). Sprašujemo se, zakaj protesti ne potekajo pred ZZZS, ministrstvom za zdravje in mestnimi hišami? To so namreč ustanove, odgovorne za zdravstveni sistem," so zapisali v odzivu.

Pri Mladih zdravnikih Slovenije menijo, da so nesmiselne tudi nekatere zahteve in pogledi organizatorjev stavke, saj ne vodijo k stabilnemu javnozdravstvenemu sistemu. "Da bi lahko vsakodnevno našim bolnikom zagotovili najustreznejšo oskrbo, pričakujemo, želimo in od politikov ponovno zahtevamo urejen javnozdravstveni sistem," zahtevajo mladi zdravniki.

Mladi zdravniki Slovenije

Absurdno se jim zdi, da so idejni vodje protestov nekdanji ključni funkcionarji v zdravstveni politiki, ki so s svojimi zgrešenimi strategijami, pri katerih vztrajajo, pripeljali slovensko zdravstvo na točko, kjer je danes. "Izjemno nesramno je, da želijo dr. Keber in privrženci reševanje primarnega zdravstva obesiti na pleča najmlajših in najmanj izkušenih zdravnikov - sekundarijev in specializantov," so zapisali.

Opozarjajo, da tudi za najmlajše zdravnike veljajo delavske pravice. Zdravstvenega sistema pa brez zdravnikov in drugih zdravstvenih delavcev ni. Po njihovem mnenju pa je tudi pomembno, da so zdravniki in bolniki zavezniki.

Podporo stavki je izrazil tudi predsednik vlade Robert Golob. Mladi zdravniki so v odzivu zapisali, da je premier vlade z izjemno široko podporo v parlamentu in zagnanim ministrom za zdravje. Zato lahko čez noč sprejmejo kakršenkoli zakon in ukrepe, ki bi reševali slovensko zdravstvo.

"Premierju in ministru za zdravje predlagamo, da namesto, da pri svojih odločitvah upoštevata predloge iniciative, ki ne loči niti med javnim in zasebnim zdravstvom, v reševanje težav vključita zdravstvene delavce, ki v javnozdravstvenem sistemu dejansko delajo," so še zapisali v odzivu na spletu.

Danes bo s popoldanskimi protestnimi shodi v številnih krajih po Sloveniji potekala t. i. stavka bolnikov. K udeležbi v civilni iniciativi Glas ljudstva pozivajo vse državljanke. Med drugim zahtevajo dostopnejši javni zdravstveni sistem, ki je trenutno pri nas v hudi krizi, saj je denimo kar 130.000 ljudi ostalo brez osebnega zdravnika.

