Bodeča neža / Najbolj seksistična izjava ravnateljici Walfdorske šole

Nečastni naziv je prejela ravnateljica Walfdorske šole Simona Pajk

Kolektiv Rdeče zore in uredništvo spletnega portala spol.si sta včeraj podelila nečastni naziv bodeča neža za najbolj seksistično izjavo leta 2022/23. Prejela jo je ravnateljica Walfdorske šole Simona Pajk. Izjava po njihovem mnenju vsebuje sporočilo, da je za spolno nasilje kriva ženska sama, s svojim ravnanjem, vedenjem in načinom oblačenja.

Bodečo nežo so podelili v okviru 24. mednarodnega feminističnega in kvirovskega festivala Rdeče zore. Občinstvo je za najbolj seksistično izjavo feminističnega leta 2022/23 izglasovalo izjavo ravnateljice Walfdorske šole Simone Pajk, ki jo je 2. septembra 2022 izrekla v oddaji Obleka naredi učenca? na prvem programu Radia Slovenija, so zapisali na portalu spol.si.

Sporna izjava se glasi: "Na naši šoli so prepovedana barvanje las, lakiranje nohtov in drugo lepotičenje. Prepovedana so minikrila in majice s tankimi, špageti naramnicami. In mi to tudi utemeljimo dekletom. Namreč, fantom se je v teh pubertetniških letih že tako težko zbrati, utopljeni so v hormonih, in če potem poleg šestnajst, sedemnajst let starega fanta sedi dekle, ki je poleg tega, da je lepo, še strašno pomanjkljivo oblečeno, se fant res ne more koncentrirati na pouk. In to dekleta lepo sprejmejo in razumejo."

Kot so utemeljili organizatorji, je Pajk v izjavi celotno delovanje moškega omejila na domnevne nagonske vzgibe, ga zvedla na raven nerazumnega nagonskega bitja, bitja hormonov, ki jim je slepo prepuščen. Ženske pa so, po komentarju sodeč, edine odgovorne in razumne, torej tiste, ki lahko položaj moškega sprejmejo in razumejo. Zato je tudi zgolj njim naložena odgovornost, da se primerno oblečejo.

Simona Pajk

Dodali so, da je v zapisu razbrati vrsto stereotipnih predstav in nereflektiranih prepričanj o učenkah in učencih, ki so nestrokovna in jih od pedagoških delavk in delavcev upravičeno ne bi smeli pričakovati. Ravno oni bi jih morali jasno in argumentirano zavreči.

Nabor izjav za bodečo nežo je potekal vse leto, ko je javnost nominirala izjave, ki jih je zasledila v različnih medijih in na družbenih omrežjih. Delovna skupina Rdečih zor in uredništva spol.si je v spletno glasovanje, ki je potekalo med 25. februarjem in 5. marcem letos, predlagala 16 izjav.

Glasovalo je 1200 ljudi, ki so ocenili, da so poleg zmagovalne izjave najbolj seksistične izjave vlogerke Damjane Bakarič, radijskega voditelja Roberta Roškarja, nekdanjega politika Pavla Ruparja in župnika Janeza Turineka, so še zapisali.

