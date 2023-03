Lea Aymard / »Normalnost v družbi so definirali beli cis hetero moški«

IZJAVA DNEVA

"Dokler se dajejo modra darila fantom in roza puncam, ne vem točno, kako lahko pričakujemo boljši svet. Dokler se bo zahtevalo od mojega sina manj čustvenega in gospodinjskega angažmaja v skupnem življenju, moja hči ne bo enakopravna. In dokler me druge ženske vidijo kot moškega, ker nisem rodila svojih otrok, ker nimam posebnih organov, normativnih delov telesa, ne produciram svojega lastnega estrogena ali nimam primernih kromosomov, bo partiarhat zmagal.”

“Normalnost v družbi so definirali beli cis hetero moški. Te definicije ne rabim. Mislim pa, da lahko vse osebe vseh spolov skupaj iščemo nove definicije normalnosti. Takšne, ki so dejansko v skladu z našimi vrednotami."

(Lea Aymard v govoru na feminističnem protestu ob 8. marcu, o svoji izkušnji kot trans ženska; via transakcija.si)

Lea Aymard na feminističnem protestu na Kongresnem trgu v Ljubljani

© Gašper Lešnik

