Sporna strokovnjaka

Zakaj je premier Robert Golob v strateški svet za makroekonomska vprašanja imenoval dva sporna človeka?

Prvi, konstitutivni sestanek strateškega sveta za makroekonomska vprašanja pri predsedniku vlade. Matej Lahovnik in Igor Masten sedita skupaj, zraven njiju je predsednica sveta Marijana Bednaš, ob njej pa državni sekretar na ministrstvu za finance Tilen Božič. Poleg predsednika vlade Roberta Goloba sedijo Mitja Gaspari, Bojan Ivanc, Vasja Rant in Janez Prašnikar. Nasproti mu sedi državna sekretarka na ministrstvu za finance Saša Jazbec

© Nebojša Tejić, STA

Petnajstega marca se je na ustanovni seji sestal poseben strateški svet za makroekonomska vprašanja, ki naj bi pomagal predsedniku vlade Robertu Golobu. Namen sveta naj bi bil pripravljanje strokovnih mnenj v zvezi z oblikovanjem strukturnih reform in mnenj o javnofinančni in drugi (makro)ekonomski politiki, predsedniku vlade pa naj bi svetoval tudi pri pripravi proračunskih dokumentov in podobno. V času ponovnega uvajanja nekoliko fleksibilnejšega fiskalnega pravila naj bi neposredno pomagal predsedniku vlade. »Ker so časi občutljivi, moramo najprej opredeliti javnofinančni okvir, v okviru katerega se bodo načrtovane reforme gibale,« je napovedal Golob.