Monika Weiss | foto: Luka Dakskobler

Peter Grum / »Ne poznam podobnega primera reklamiranja odpiranja podjetij v BiH v nobeni drugi državi. Slovenija si bo tudi sicer z Bosno morala naliti čistega vina.«

Pravnik, direktor Finančne uprave RS

© Luka Dakskobler

Peter Grum (letnik 1981) je univerzitetni diplomirani pravnik. Na finančni upravi (Furs), tudi že njeni predhodnici davčni upravi, je zaposlen od leta 2006 – z edino prekinitvijo med oktobrom 2020 in junijem 2022. S Fursa je moral kot namestnik direktorja Petra Jenka oditi po nastavitvi Irene Nunčič, pred leti kandidatke stranke SDS za občinski svet v Šmarju pri Jelšah, na čelo Fursa (Ireno Nunčič je nato marca 2021 zamenjal Simon Starček, junija 2021 pa Ivan Simič). Grum je oktobra 2020 odšel na ministrstvo za javno upravo, kjer je vodil direktorat za informatiko.

Po zamenjavi vlade junija lani in dramatičnem odstopu Ivana Simiča (»Moj ponos je vreden več kot 12 tisoč evrov odpravnine!«) je bil Grum imenovan najprej za vršilca dolžnosti generalnega direktorja Fursa, od decembra lani pa ima poln, petletni mandat. »Namesto mojega prijatelja smo imenovali človeka iz javne uprave, ki ga prej sploh nisem poznal, je pa imel najboljše strokovne reference,« je predsednik vlade Robert Golob komentiral izbor Gruma za vodenje Fursa, državnega organa z več kot 3500 zaposlenimi.

Grum je na Fursu vodil številne delovne skupine, pristojne za prenovo informacijskega sistema, oblikovanje načrta integritete, uvedbo davčnih blagajn, vzpostavitev mobilne aplikacije eDavki, bil je tudi eden ključnih akterjev pri vzpostavitvi sistema unovčevanja turističnih bonov.

S finančne uprave ste prejšnji teden poslali opozorilo: »Pazljivo pri odpiranju podjetij v BiH: verjetnost pri sodelovanju v davčni utaji!« To je zagotovo odziv na jumbo plakate davčnega svetovalca in neplačnika Roka Snežiča, ki pozivajo k odprtju podjetja v BiH in ki jih je obesil skoraj pred Fursom.