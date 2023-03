Kaj se dogaja z zahtevami civilne družbe?

Danes je nov dan

Koalicijske stranke so se že pred lanskimi volitvami zavezale k uresničitvi 122 zahtev iniciative Glas ljudstva. Te so bile s ciljem izboljšanja družbene, ekonomske in okoljske situacije v državi pripravljene na podlagi večmesečnih posvetovanj mnogih organizacij in strokovnjakov_inj, prek spletnih tribun ter zborov na trgih in ulicah pa je sodelovala tudi širša javnost.

Skoraj leto dni po prevzemu oblasti izsledki monitoringa kažejo precej klavrno sliko. V celoti je izpolnjenih le 8, deloma pa še 12 zavez. Vlada sicer izvaja 54 zavez, 6 jih je zastalih, 36 nedotaknjenih, 6 pa jih je tudi že prelomila. Čeprav se na nekaterih področjih, kot sta človekove pravice in vladavina prava, stvari premikajo v pravo smer, drugod skoraj ni napredka.

Najbolj zaskrbljujoče je stanje na področjih javnega zdravstva in stanovanjske politike, pa tudi okolju prijaznih gospodarskih reform ni od nikoder. Zdi se torej, da je (ne)izpolnjevanje političnih obljub še vedno odvisno predvsem od želja – kapitala.

