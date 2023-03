Domači vojni dobičkarji / Kdo in s čim v Sloveniji služi z vojno?

Na ministrstvu za obrambo so ta teden objavili poročilo o slovenskem izvozu orožja za leto 2022

Družina Molek v Beogradu prodaja ostrostrelske puške. Sin Klemen na Instagramu pravi: »Rakija za početak i onda ozbiljna priča«.

Na ministrstvu za obrambo so ta teden objavili poročilo o slovenskem izvozu orožja za leto 2022. Gre za poročilo, ki ga je v skladu z mednarodnimi pogodbami Slovenija dolžna redno objavljati. Iz poročila je vidno, da je bilo vsaj z vidika orožarskega posla lansko leto rekordno. Bilo je vsaj za tretjino boljše od že tako ali tako izjemnega leta 2021. Leta 2020 smo izvozili za 17 milijonov evrov orožja, leta 2021 že za 28 milijonov evrov in lani za kar 36,6 milijona evrov. Orožje kalibra do 20 milimetrov, to so predvsem puške kalibra 12,7 mm in njihove komponente, smo izvažali predvsem v ZDA, Brazilijo in na Filipine – skupaj za 6,4 milijona evrov. Za 3,8 milijona evrov – od tega spet največ v Brazilijo – smo izvozili streliva in vžigalnikov, v Ruando in Turčijo smo izvozili za milijon evrov vojaških simulatorjev in tako naprej.