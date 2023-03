Kmetje na avtocesti

Protesti kmetov po slovenskih mestih so eden od znanilcev prihajajočega spora

Protest kmetov, traktorjev in ene krave

© Luka Dakskobler

Lani junija je evropska komisija predstavila novo evropsko zakonodajo, ki ureja rabo fitofarmacevtskih sredstev – škropiv. Ključna novost pri novih pravilih je popolna prepoved rabe vseh fitofarmacevtskih sredstev na občutljivih območjih, med katera poleg parkov, igrišč, zavarovanih in vodovarstvenih območij sodi tudi območje »Nature 2000«. Za številne druge države to ni pomembno vprašanje, za Slovenijo pa je, ker bo s tem fitofarmacevtska sredstva prepovedano uporabljati na polovici ozemlja. Prepovedano bo z njimi škropiti na 42 odstotkih njiv, v 24 odstotkih hmeljnih nasadov, tretjini vinogradov, sadovnjakov in oljčnikov. Po novem na teh območjih ne bo dovoljena niti raba pripravkov, ki so jih doslej kmetje uporabljali pri ekološkem kmetovanju.