SDS ostro proti evtanaziji

Janševa stranka ne podpira pravice do prostovoljnega končanja življenja

V SDS so se na vložitev pobude za začetek zbiranja podpisov pod predlog zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja odzvali s pojasnilom, da ostro nasprotujejo evtanaziji. Menijo, da gre za občutljivo temo, ki od celotne družbe zahteva široko in temeljito razpravo, medtem ko je bil omenjeni predlog pripravljen v ozkem krogu posameznikov.

"V SDS vedno smo in vedno bomo zagovarjali svetost življenja, čemur sledi tudi slovenska ustava, ki govori o nedotakljivosti človekovega življenja," so zapisali v sporočilu za javnost. Poleg tega predlog zakona po njihovih besedah nima niti podpore oziroma soglasja zdravniških organizacij.

"V SDS vedno smo in vedno bomo zagovarjali svetost življenja, čemur sledi tudi slovenska ustava, ki govori o nedotakljivosti človekovega življenja."



SDS

Pobudo za začetek zbiranja podpisov pod omenjeni predlog zakona, ki je nastajal v okviru združenja za dostojno starost Srebrna nit, so v torek v DZ vložili predstavniki tega združenja. V SDS pa menijo, da so pobudo "pod krinko društva Srebrna nit" vložili predstavniki levih strank.

Evtanaziji sicer nasprotujejo, so pa "vedno pripravljeni na pogovor o svetosti in nedotakljivosti človekovega življenja". "Dejstvo, da je bila pobuda v DZ vložena v času pred veliko nočjo, ko kristjani slavimo Kristusovo vstajenje in večno življenje, pa ocenjujemo kot nespoštljivo in arogantno," so sklenili sporočilo za javnost.

Predlog zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja omogoča pomoč v skrajni stiski posameznika ob koncu življenja. Njegovi avtorji in združenje Srebrna nit so ga v torek predstavili, še isti dan pa so tudi zaprosili DZ za določitev šestmesečnega roka, v katerem bodo zbirali potrebnih 5000 podpisov za vložitev predloga v DZ. Predlog ima po njihovih zagotovilih varovalke, da ne bo zlorab.

