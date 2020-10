Uzakonitev evtanazije

Novozelandci so na referendumu večinsko podprli uzakonitev evtanazije

Novozelandci so na referendumu večinsko podprli uzakonitev evtanazije, so pokazali včeraj objavljeni delni izidi. S tem je po ocenah podpornikov zmagala pravica do izbire in dostojanstva ter nadzora nad lastnim telesom. Niso pa podprli legalizacije marihuane za rekreativno uporabo.

Volivci so na referendumu glasovali 17. oktobra, ko so potekale tudi splošne volitve, na katerih je prepričljivo zmagala Laburistična stranka premierke Jacinde Ardern.

Delni izidi referenduma kažejo, da je uzakonitev evtanazije podprlo 65,2 odstotka volivcev, 33,8 odstotka jih je bilo proti. To pomeni, da se bo Nova Zelandija pridružila peščici držav na svetu, ki dovolijo smrt ob medicinski pomoči.

Poslanec David Seymour, ki se je zavzemal za reformo, je pozdravil to zmago, zaradi katere bo država bolj humana in sočutna. Izpostavil je, da bodo tisoči Novozelandcev, ki bi morda morali umreti v neznosnih bolečinah, sedaj imeli izbiro, dostojanstvo, nadzor in avtonomijo nad lastnimi telesi, zaščiteno s pravom.

Reformi nasprotuje krščansko združenje Vojska odrešitve, ker da v zakonodaji ni dovolj varoval, ki bi zagotovila, da ne bodo ljudje prisiljeni v končanje življenja. Nasprotuje ji tudi zdravniška zbornica, ki meni, da ni etična.

Razpravo o evtanaziji je sprožila pravnica Lecretia Seales, ki je umrla zaradi tumorja na možganih leta 2015 na dan, ko ji je sodišče po dolgem sojenju zavrnilo pravico do evtanazije.

Evtanazijo so prvi uzakonili na Nizozemskem leta 2002. Prihodnje leto ji je sledila Belgija, nato Luksemburg leta 2008, Kolumbija leta 2015 ter Kanada leta 2016. Dovoljena je tudi v več ameriških zveznih državah in v avstralski zvezni državi Viktorija.

Zakon, ki dovoljuje smrt ob medicinski pomoči, je parlament v Wellingtonu sprejel lani, a so poslanci uveljavitev preložili, dokler ne dobijo stališča javnosti na referendumu.

Zakon bodo sedaj uveljavili novembra leta 2021. V skladu z njim bodo psihično zdravi odrasli, ki imajo smrtno bolezen, zaradi katere bodo verjetno umrli v šestih mesecih, in trpijo neznosne bolečine, lahko prejeli smrtonosno sredstvo. Reformo podpira tudi premierka.

Kot kažejo delni izidi Novozelandci na referendumu niso podprli legalizacije marihuane za rekreativno uporabo. Za je glasovalo 46,1 odstotka udeležencev referenduma, proti jih je bilo 53,1 odstotka. Za uzakonitev bi jo moralo podpreti več kot polovica udeležencev.

V uradu premierke Jacinde Ardern so danes povedali, da je pri obeh vprašanjih glasovala za in da bo v skladu z voljo ljudi predlagala ustrezno zakonodajo, potem ko bodo prihodnji teden objavili končne izide.

