»Inflacija se upočasnjuje počasneje, kot bi si želeli«

IZJAVA DNEVA

"Z nižjo stopnjo gospodarske rasti bomo živeli dalj časa, kot smo mogoče predvidevali. To je rezultat dejavnikov, s katerimi se soočamo. Ruska invazija v Ukrajini je samo še pospešila nekatere stvari, ki so se začele dogajati že prej, denimo, inflacija se je začela pred tem. Pa pandemija, iz katere še nismo čisto dobro izšli. Mislim, da veliko bolj sistematično prihaja do svetovne polarizacije gospodarstva. Geopolitični dejavniki postajajo vse pomembnejši. Čeprav se inflacija v zadnjem času nekoliko umirja, se upočasnjuje počasneje, kot bi si želeli. Predvsem se počasneje upočasnjuje del osnovne inflacije, ki ni neposredno vezan na energente in hrano. Očitno je, da bomo s to relativno višjo inflacijo v primerjavi z obdobjem pred izbruhom covida živeli še nekaj časa, to pa, jasno, marsikaj pomeni tudi za fiskalno politiko."

(Ekonomist Mojmir Mrak o tem, da je mednarodni denarni sklad v najnovejši napovedi Sloveniji napovedal slabšo rast in višjo inflacijo; v intervjuju za oddajo Odmevi na TV Slovenija)