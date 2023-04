Zelene oaze namesto betona

"Namesto podiranja dreves in gradnje manj potrebnih betonskih trgov, bi morale mestne občine načrtovati izgradnje zelenih oaz sredi mestnih središč," menijo v podmladku stranke SD

"Mestne občine bi morale namesto podiranja dreves in gradnje manj potrebnih betonskih trgov, načrtovati izgradnje zelenih oaz sredi mestnih središč, ki bi omogočale večjo absorbcijo CO2 in hlajenje mestnih površin ob vse višjih temperaturah," so v sporočilu za javnost zapisali v Mladem forumu SD.

Ob tem so dodali, da posamezno drevo predela letno okoli 10 kilogramov ogljikovega dioksida, v zrak pa vrne 5.500 litrov kisika. Ob višjih temperaturah izpareva tudi voda, ki še dodatno hladi zrak v okolici dreves. Primer dobre prakse načrtne zasaditve dreves bi bil lahko Dunaj, kjer so z ozelenitvijo uspešno zmanjšali emisije ogljikovega dioksida v zraku.

Mestna občina Kranj že v letu 2020 začela z večjo zasaditvio lipovcev, ki so prilagojeni na višje temperature. Podvrsta Tilia cordata "Rancho" je izjemno odporna tako ob sušah kot mrzlih zimah, zato je primerna za zasaditev v naših mestnih središčih. Leta 2022 so na višku poletja, izmerili temperature betona, ki je v senci dreves meril za skoraj 15-20 stopinj celzija manj kot izpostavljen sončni del, razlika pa se kaže tudi v temperaturi zraka.

Ozelenitev pa ni možna samo z drevesi, ampak ozelenitev lahko predstavljajo tudi raščena tla, ki absorbirajo toploto in vodo, poudarjajo v podmladku stranke SD. "Zato je potrebno omogočiti zadosti velike parcele ob večstanovanjskih objektih, ki bodo omogočale ozelenitev in gradnjo urbanih zelenih celic, ustvarjati je potrebno zelene koridorje vzdolž kolesarskih in peš poti, vzpostaviti pa je potrebno še večjo skrb za že obstoječi zeleni sistem in skrb za mestni gozd (primer MO Celje)," so zapisali v Mladem forumu SD.

"Le tako bomo vsaj delno omogočili hladnejše točke in s tem tudi zmanjšali vsebnost emisij ogljikovega dioksida v zraku. Prav tako pa je čas, da se pripravi strategija ozelenitve naših urbanih središč."



Mladi forum SD

Obstoječa zakonodaja ob "zelenih usmeritvah" že omogoča izboljšanje in sledenje strategiji, ki blaži podnebne spremembe. "Zato je nujno, da občine naredijo strategije razvoja zelenih sistemov in tudi akcijske načrte, ki se nato valorizirajo," so dodali.

V Mladem forumu SD pozivajo mestne in tudi druge občine po Sloveniji, da začnejo z ozelenitvijo z drevesi prilagojenimi za visoke temperature in širiti površine raščenih tal. "Le tako bomo vsaj delno omogočili hladnejše točke in s tem tudi zmanjšali vsebnost emisij ogljikovega dioksida v zraku. Prav tako pa je čas, da se pripravi strategija ozelenitve naših urbanih središč," so še zapisali.

