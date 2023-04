Bi lahko z diplomacijo končali vojno v Ukrajini?

IZJAVA DNEVA

"Stagflacija je deloma posledica pandemije covida-19, zaradi katere so centralne banke leta 2020 trg preplavile z denarjem ter s tem leta 2022 sprožile inflacijo, deloma pa pretresov zaradi podnebnih sprememb. Podnebni šoki bi lahko bili letos še hujši, če se bo na Pacifiku razvil novi El Nino, kar je po besedah znanstvenikov precej verjetno."

"Diplomacija bi morala biti ključno makroekonomsko orodje. Če bi z diplomacijo končali vojno v Ukrajini, postopno odpravili sankcije zoper Rusijo in omilili napetosti med ZDA in Kitajsko, bi svet naredili veliko varnejši in hkrati ublažili stagflacijo. Mir in sodelovanje sta najboljše sredstvo za odpravo vse večjih gospodarskih tveganj."

(Jeffrey D. Sachs, profesor naUniverzi Columbia, svetovno znani ekonomist, avtor in globalni voditelj na področju trajnostnega razvoja, o novi bančni krizi; via Večer)