Nika Kovač / »Nismo si želeli nemočno opazovati razpadanja socialne države«

Direktorica Inštituta 8. marec poudarja, da avtoritarizem raste tudi na razočaranju ob tem, da volimo eno, dobimo pa nekaj čisto drugega

Nika Kovač za Mladinine ALTERNATIVE 2023

© Uroš Abram

Izšla je posebna edicija prispevkov k razumevanju časa. Mladinine ALTERNATIVE 2023 tokrat z vodilnimi filozofi, sociologi, ekonomisti, gospodarstveniki, predstavniki družbenih gibanj postavljajo vprašanja prihodnjega razvoja Slovenije. Kakšna je začrtana smer razvoja družbe in države? Kako vplivajo na nas mednarodne okoliščine? Kako poškodovana je slovenska družba? Kakšno smer je ubrala vlada Roberta Goloba?

V članku z naslovom Na drugi strani gneva Nika Kovač, direktorica Inštituta 8. marec, med drugim piše o tem, da je minilo leto je od zadnjih državnozborskih volitev. Volitev, ki so pomenile upanje. Volitev, ki so pomenile potencial, možnost družbene spremembe, možnost, da bo tokrat res drugače.

"Zavedati se moramo, da avtoritarizem raste na neuspehih demokracije, na razočaranju ob tem, da volimo eno, dobimo pa nekaj čisto drugega. Razočaranje, ki vodi v apatijo in tudi v gnev."



"Naveličani in utrujeni smo bili zaradi dejanj takratnih oblastnikov. Dovolj smo imeli zasmehovanja, grabežljivosti in teme, ki so jo dan za dnem širili v kotičke naše majhne države. Nismo si želeli nemočno opazovati razpadanja socialne države. Utrujalo nas je ne glede na proteste, na stališča javnosti in strokovnjakov, koalicijski glasovalni stroj je deloval, ne da bi se zmenil za mnenja in interese ljudi. Jezni smo bili zaradi nenehnega poglabljanja in ustvarjanja razlik. Jezni, ker so pred našimi očmi uničevali tisto, kar nam je skupno," je zapisala Nika Kovač.

