Gorazd Kovačič / »Že vsaj 15 let na volitvah gledamo isti film«

Sociolog poudarja, da so serijski vzponi všečnih, a praznih novih obrazov in serijsko nasedanje 'levosredinskih' volivk in volivcev samo hrbtna plat podobnega dogajanja na desnici

Gorazd Kovačič za Mladinine ALTERNATIVE 2023

© Uroš Abram

Izšla je posebna edicija prispevkov k razumevanju časa. Mladinine ALTERNATIVE 2023 tokrat z vodilnimi filozofi, sociologi, ekonomisti, gospodarstveniki, predstavniki družbenih gibanj postavljajo vprašanja prihodnjega razvoja Slovenije. Kakšna je začrtana smer razvoja družbe in države? Kako vplivajo na nas mednarodne okoliščine? Kako poškodovana je slovenska družba? Kakšno smer je ubrala vlada Roberta Goloba?

V članku z naslovom Zakaj so volivci razočarani nad novimi obrazi? Gorazd Kovačič piše o tem, da je razočaranje v zadnjih mesecih prevladujoč občutek slovenskih levičarjev v zvezi z Golobovo vlado in vsemi tremi strankami vladne koalicije. Po več enakih lekcijah v bližnji preteklosti bi končno morali predvideti tak razplet.

"Serijski vzponi všečnih, a praznih novih obrazov in serijsko nasedanje 'levosredinskih' volivk in volivcev so samo hrbtna plat podobnega dogajanja na desnici, kjer volivke in volivci kontinuirano nasedajo neki drugi, bolj agresivni in konspirološki retoriki. Skupno ime obeh fenomenov je neoliberalna postpolitika."



Gorazd Kovačič

"Že vsaj 15 let na državnozborskih volitvah gledamo isti film. Levi in liberalni volivci se vsakič znova navdušijo nad novim obrazom in podarijo zmago politični stranki, ki je bila pravkar ustanovljena ter ima plitev program in kadrovski bazen. Prepriča jih z domnevno neomadeževanostjo in všečnim govorjenjem, ponudi se kot upanje in predvsem kot odrešitev pred Janšo. Stranke brez izkušenj nato doleti vodenje vlade in kmalu se izkaže, da je to kakšna dva mandata prezgodaj, saj še zdaleč niso konsolidirane in jim manjka operativne kilometrine ter dobrega nabora operativcev. Pokaže se tudi njihova krhka vrednotna podlaga. Zaradi vsega tega so slabo odporne in jih že zgodaj ali celo od samega začetka prepredejo lobiji. V nekaterih primerih jih lobiji celo pomagajo operativno, finančno in piarovsko ustanoviti. To jemljejo kot svojo investicijo v začasni prevzem vlade, da bi si zagotovile dobičke in rente," je zapisal Gorazd Kovačič.

