Barbara Rajgelj / »Dobili smo ekonomsko-kapitalsko elito«

Pravnica poudarja, da je to, da je Janez Janša 30 let brez prekinitve predsednik stranke, patologija, s katero mora opraviti desnica

© Uroš Abram

V članku z naslovom Sedem zgodb iz leta življenja v svobodi pravnica Barbara Rajgelj piše o tem, katera vlada bolj služi interesnim skupinam. Skriti za enimi ali drugimi na račun skupnosti velikokrat bogatijo isti subjekti, tudi v javnih institucijah pogosto pod različnimi barvami uspevajo isti ljudje.

"Zaradi nedelujočih nadzorstvenih sistemov imamo namesto transparentnih podsistemov črne škatle: sodišča, zdravstvo, šolstvo, sami neprodušno zaprti sistemi, o katerih poznamo nekaj malega statistike in nekaj malega govoric."



Barbara Rajgelj

"Da je Janez Janša 30 let brez prekinitve predsednik stranke, je patologija, s katero mora opraviti desnica. Druga stran mora opraviti s številnimi svojimi težavami. Ena od teh je, da na liberalni strani političnega spektra očitno ni več mogoče uspešno kandidirati za visoke politične položaje, če nimaš dovolj premoženja. To je po eni strani razumljivo, saj je z novim političnim projektom brez strukture in terenske mreže težko zbrati že 5000 podpisov za predsedniško kandidaturo. To lahko naredijo sindikati, politične stranke, RKC in Nika Kovač. Za druge pa je to zelo zahtevno in finančna sredstva pri tem nedvomno pomagajo. Dobili smo ekonomsko-kapitalsko elito, ki je tudi zaradi finančnih sredstev lažje izvoljena na politične položaje; to je nekaj, za kar smo mislili, da bo ostalo v ZDA, zdaj pa je kar naenkrat tukaj," je zapisala Barbara Rajgelj.

