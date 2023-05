Jure Trampuš | foto: Luka Dakskobler

Luka Mesec / »Zavračam tezo, da si lahko progresiven, le če si glasen«

Minister za delo in koordinator stranke Levica

© Luka Dakskobler

Lani je stranka Levica prvič stopila v vlado, na koalicijskih usklajevanjih si je izpogajala tri ministrska mesta. Luka Mesec je postal minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, gre za pomembno ministrstvo, ki pokriva vprašanja, povezana s temeljnimi premisami strankinega programa, torej vprašanja socialne pravičnosti. Leto dni po prevzemu oblasti Luka Mesec priznava, da so bili v vladi neizkušeni, da so spodbudili prevelika pričakovanja, a da se kljub temu v vladi on in celotna Levica počutita dobro. Vlado resno delo še čaka, na primer pri vprašanju, kako izboljšati slovenski davčni sistem, da bo davčno pravičnejši. Mesec trdi, pričakovano, da je vlada Roberta Goloba progresivna vlada in da ji progresivnost, naprednost, daje ravno stranka Levica. Levica bo imela 3. junija v Celju kongres, izvolili bodo nov svet stranke. Njegova sestava naj bi pokazala, kakšno podporo ima v stranki Luka Mesec. Zaradi sodelovanja z »liberalno« vlado je med nekaterimi člani stranke nekaj nezadovoljstva.

Deset let je od slovenskih vstaj, videvali smo vas na ulicah, takrat se je začela oblikovati stranka, ki ji načelujete. Bili ste aktivist, pa poslanec opozicije, zdaj ste minister. Kako se te politične vloge razlikujejo, katera vam je najljubša?