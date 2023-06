»Obsedenost z rastjo je trdovratna«

Timothée Parrique, ekoekonomist Edini način za znatno zmanjšanje ekološkega odtisa držav z visokimi dohodki je zmanjšanje rasti. A za začetek rast ne more biti več merilo uspeha in glavni cilj držav in podjetij.

Timothée Parrique je raziskovalec ekološke ekonomije na Univerzi v Lundu in avtor knjige Upočasni ali propadi. Ekonomija odrasti (Ralentir ou périr. L’économie de la décroissance, 2022). Parrique je kot govorec sredi maja v evropskem parlamentu sodeloval na konferenci Onkraj rasti - Poti do trajnostne blaginje v EU, ki je bila ena največjih tovrstnih doslej.

Trenutno sta glavno merilo in edini konstantni cilj gospodarstva, podjetij, držav gospodarska rast. Nova in nova rast bruto družbenega proizvoda (BDP), rast prihodkov in rast dobičkov so kazalci »uspešnega gospodarskega razvoja«. Temeljno merilo torej še vedno ne upošteva nobene objektivne omejenosti, zlasti naravnih virov, čeprav je vsem jasno, kaj se s planetom dogaja.