Športni pohlep

S prodajo Športne loterije utegne nekaj športnih organizacij profitirati na kratki rok

Finančni minister Klemen Boštjančič pripravlja spremembe igralniške zakonodaje, hkrati tuje multinacionalke želijo kupiti Športno loterijo, predsednik vlade pa pozabi, da bi lahko nakup blokirali.

Nogometna zveza je ena od peščice športnih organizacij, v katerih te dni hladijo večjo količino šampanjcev. Vzdušje v vodstvu je v napetem pričakovanju devetih milijonov evrov, ki bi naj pritekli na njihove bančne račune. Predvidoma čez nekaj tednov bi se namreč morali končati dogovori o prodaji njihovega deleža Športne loterije. Sekira jim je padla v med še pod vodstvom Aleksandra Čeferina, ko so leta 2015 od Probanke v likvidaciji odkupili 17,3-odstotni delež loterije. Zanj so tedaj odšteli 3,6 milijona evrov, ki pa so jim jih s takojšnjim izplačilom presežnega kapitala loterije in novimi sponzorskimi pogodbami dejansko povrnili v dveh letih. Sedaj utegnejo, v skladu s prakso najbolj zvitih skladov tveganega kapitala, to načeloma dolgoročno naložbo prodati naprej drugim kapitalskim skladom in še dodatno zaslužiti; pa še nove sponzorske pogodbe naj bi sklenili z bodočimi lastniki.