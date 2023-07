»Kršiteljem želimo stopiti na prste«

Dan Juvan, ministrstvo za delo

Dan Juvan, državni sekretar na ministrstvu za delo, zadolžen za delavsko zakonodajo

Dan Juvan je že vrsto let dejaven pri Levici. Šest let je bil v poslanski skupini zaposlen kot strokovni sodelavec na področju dela, socialne države in izobraževanja, danes opravlja funkcijo državnega sekretarja na ministrstvu za delo. Pomagal je pripravljati spremembe zakona o delovnih razmerjih, ki mu v Ekonomsko-socialnem svetu (ESS) sindikalisti in delodajalci zdaj očitajo, da je v javno razpravo prešel praktično mimo njih in mimo socialnega dialoga. Z Juvanom smo se pogovarjali o tem, kaj predlagane spremembe zakona v resnici prinašajo.

V javno razpravo ste dali predlog sprememb zakona o delovnih razmerjih. Ampak ali ne velja, da je ta že tako precej fleksibilen, da bi se bilo pri reformi dela smiselno prej lotiti recimo zakona o stavki, zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju in zakona o reprezentativnosti sindikatov? Torej zakonov, ki izhajajo še iz časa bivše skupne države.