»ZDA se imajo za demokracijo, čeprav so v bistvu plutokracija«

IZJAVA DNEVA

"ZDA se imajo za demokracijo, čeprav so v bistvu plutokracija. The Economist Intelligence Unit ima ZDA za 'demokracijo z napako'. Bogataši in korporativni lobiji financirajo politične kampanje, vlada pa v zameno uvaja nizke davke za bogate, dopušča onesnaževanje okolja in vstopa v vojne. V zdravstvu dominirajo zasebne zdravstvene ustanove. Wall Street nadzoruje finančni sistem. Velike naftne družbe upravljajo energetski sistem. Vojaško-industrijski lobi pa snuje zunanjo politiko. To nas pripelje do globalne podnebne krize. Energetska politika najvplivnejše države na svetu je še vedno v rokah velikih naftnih družb. ZDA uresničujejo zunanjo politiko, katere cilj je z vojnami ohraniti ameriško hegemonijo. Imajo kongres, ki je zasnovan tako, da bogate ščiti pred zahtevami množic, vseeno, ali gre za boj proti revščini ali podnebnim spremembam."

(Jeffrey Sachs, profesor z Univerze Columbia, svetovno znani ekonomist, avtor in globalni voditelj na področju trajnostnega razvoja, o tem, da namesto da bi dovolili, da ZDA še naprej blokirajo pritok dodatnega kapitala v multilateralne razvojne banke, bi moral preostanek sveta narediti korak naprej z ZDA ali brez njih; via Večer)