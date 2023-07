Borut Mekina | foto: Borut Krajnc

Bojan Kumer / »V Sloveniji je za zdaj ravnotežje preveč na strani tistih, ki nasprotujejo obnovljivim virom energije in zagovarjajo jedrsko energijo«

Minister za okolje, podnebje in energijo

© Borut Krajnc

Vlada Roberta Goloba je politično in strokovno najmočnejša na področju energetike, kjer od koalicije pričakujemo največ. Glavni izvrševalec premierove vizije prihodnosti pa je Bojan Kumer, njegov bivši sodelavec, minister za okolje, podnebje in energijo. Bojan Kumer je elektrotehnik, svojo kariero je začel v Elektro Celje, nato pa v podjetju GEN-I. Dvakrat je bil imenovan za državnega sekretarja na ministrstvu za infrastrukturo Republike Slovenije; prvič v letih 2013 in 2014 v času vlade Alenke Bratušek, drugič pa med letoma 2018 in 2020 v času vlade Marjana Šarca. Tudi od njega je odvisno, kam se bo Slovenija usmerila. Bo Slovenija v prihodnosti, tako kot na primer Nemčija, krepila delež obnovljivih virov energije, bo torej gradila sončne in vetrne elektrarne? Ali bo ta proces zaustavil projekt nove nuklearke?

V katero interesno skupino spadate, gospod minister, v tabor zagovornikov sončnih elektrarn ali ste član tako imenovane jedrske opcije?