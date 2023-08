Zdravniki ali rablji?

Vprašanje prostovoljnega končanja življenja ni le medicinsko vprašanje, pač pa tudi širše, družbeno

Zdravniške organizacije unisono nasprotujejo ideji o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja

© Borut Krajnc

Zakon o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja je prejšnji mesec začel zakonodajno pot. Ta bo najverjetneje dolga in polemična, podporo so mu doslej izrecno izrekli zgolj v Levici. Pred sprejetjem zakona pa še naprej svarijo predstavniki katoliške cerkve in zdravniških organizacij. Predvsem silovit je odziv zdravniškega vrha, ki se – namesto na božjo besedo – sklicuje na medicinsko etiko.