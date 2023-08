Nekaj neprijetnih resnic o slovenskem zaporskem sistemu

Zahodni zgledi

Generalni direktor uprave za izvrševanje kazenskih sankcij Bojan Majcen ob izročitvi letnega poročila ministrici za pravosodje dr. Dominiki Švarc Pipan

© Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij

Poletje je v Sloveniji navadno tudi čas za (vsaj kratek) razmislek o stanju stvari v zaporih. Navsezadnje je to čas, ko v upravi za izvrševanje kazenskih sankcij predstavijo letno poročilo, to pa se po navadi časovno ujema z osveženimi podatki Sveta Evrope o stanju v zaporih v državah članicah. In v teh dokumentih je nekaj iz leta v leto bolj skrb zbujajočih podatkov.