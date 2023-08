Vzorci tal v zgornji Mežiški dolini / Vrednosti svinca so kritične

Po poplavah v tleh presežne vrednosti svinca, cinka in kadmija

Ivan Eržen (NIJZ) na današnji novinarski konferenci

© YouTube / STA

"Analiza 11 vzorcev naplavin, ki so jih od Dravograda do Črne na Koroškem odvzeli 12. avgusta, je pokazala, da so v tleh v zgornji Mežiški dolini presežne vrednosti svinca, cinka in kadmija," je na današnji novinarski konferenci dejala Janja Turšič z Agencije za okolje (Arso).

Odsek za znanosti o okolju na Inštitutu Jožef Stefan je v okviru ekološkega laboratorija civilne zaščite izvedel vzorčenje mulja in naplavin, ki jih je reka Meža pustila po Mežiški dolini. Izsledki analiz vzorcev usedlin oziroma mulja v zgornji Mežiški kažejo na visoke vrednosti svinca, kadmija in cinka.

Tea Zuliani,

Inštitut Jožef Stefan

"Vzorčenje je potekalo 12. avgusta. Kolegi so šli na teren skupaj z Arsom, ocenili so stanje in zbrali točke. Šlo je za naplavine in kupe že očiščenega oziroma umaknjenega mulja in naplavin. Vzorčili smo od Dravograda gorvodno vse do Črne na Koroškem. Vsega skupaj je bilo 11 vzorcev naplavin, v njih smo določili celotne koncentracije potencialno strupenih elementov," je na novinarski konferenci pojasnila Tea Zuliani z Inštituta Jožef Stefan. Opozorila je na elemente, ki so pomembni za Mežiško dolino – cink, kadmij in svinec. "Vemo, da je Mežiška dolina zaradi rudarjenja in drugih dejavnosti obremenjena s temi elementi," je povedala Tea Zuliani in dodala, da so izmerjene vrednosti vseh elementov na vseh vzorčnih mestih presegle še vzdržno mejo. Dodala je, da so rezultati sicer pričakovani, "ker poznamo zgodovino Mežiške doline in kaj se vse v njej dogaja".

"Vrednosti svinca so v vseh vzorcih kritične," je poudarila Janja Turšič z Agencije za okolje RS (Arso) in dodala, da je treba izide primerjati s preteklimi vzorci. Tudi pretekla vzorčenja so namreč pokazala obremenjenost s tremi omenjenimi onesnaževali, pa tudi presežene kritične vrednosti svinca. Zgornja Mežiška dolina je namreč imela več kot 300 let rudarsko, metalurško, topilsko in drugo industrijo, kar je pustilo posledice na okolju, tako v sedimentu Meže kot na območjih ob reki. Arso sklepa, da je bil med poplavami premeščen material od gorvodnih proti dolvodnim legam.

Rezultati merjenja

© Monika Weiss

Kot je dejal Ivan Eržen iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), rezultati niso presenečenje. "Pred več kot 20 leti smo opravili raziskavo o vplivu okolja na zdravje prebivalstva in takrat smo ugotovili, da je ta vpliv znaten, še posebej pri malih otrocih, ki so zelo občutljivi iz več razlogov. Takrat smo ugotovili res dramatične razmere. Vsebnost svinca je bila pri skoraj 80 odstotkih otrok, ki so bili vključeni v to raziskavo, presežena in v nekaterih primerih tudi zelo visoka."

Sprejet je bil program sanacije zgornje Mežiške doline, ki je zelo obsežen, saj posega tako na področje zmanjševanja izpostavljenosti prebivalstva kot na področje zmanjševanja vsebnosti vnosa svinca v telo pri otrocih in tudi pri drugih prebivalcih.

Ivan Eržen,

NIJZ

"V 15 letih, kolikor je program trajal, smo dosegli bistveno izboljšanje. Vpliv na zdravje otrok se je drastično zmanjšal, zato menimo, da je tak pristop treba ubrati tudi v prihodnje. Žal je Meža ob tej poplavi veliko teh ukrepov odnesla in prišlo je do razkritja teh površin, ki so bile v teh letih zatravljene ali pa asfaltirane, postopek prašenja pa je bil zmanjšan," je dejal Eržen.

Vsa navodila, kako se lahko prebivalci samozaščitno obnašajo zato, da preprečijo, da bi prišlo do pretiranega vnosa svinca v telo, z osebno higieno in s čiščenjem prostorov, je NIJZ ponovno objavil na spletni strani. "Kar se tiče stika z muljem, predvidevamo, da se ljudje ne bodo se zadrževali ob reki in šarili po mulju. Zelo pomembno je, da otroci ne prihajajo v stik z muljem," je dejal Eržen.

