Odstopila ministrica Sanja Ajanović Hovnik

K odstopu je ministrico pozvalo veliko nevladnih organizacij, objavljen pa so bili tudi dokumenti, da je zavajala javnost

»Kot ministrica imam popolnoma čisto vest,« je v sredo glede nevladnega razpisa sporočila ministrica Sanja Ajanović Hovnik.

Sanja Ajanović Hovnik je odstopila z mesta ministrice za ministrice za javno upravo. Odstopno izjavo naj napisala že v četrtek zvečer, po pogovoru s premierjem Robertom Golobom pa je nato danes tudi dejansko odstopila. Dejala je, da ne želi, da ministrstvo ali vlada nosita breme razčiščevanja, povezanega z opravljanjem njene funkcije, so sporočili iz kabineta predsednika vlade.

Nevladne organizacije so ministrici očitale, da je javnost bodisi zavajala, da ni vedela, da se organizacija njene prijateljice prijavlja na javni razpis, ali pa je kot ministrica slepo podpisovala dokumente in izjave podpore za projekte, ki so se prijavljale na razpise v njeni pristojnosti. V pozivu so dodali, da je skrb vzbujajoče nenehno spreminjanje izjav, s katerimi se ministrica sproti prilagaja razkritjem medijev. "Tovrstno ravnanje je za ministrico, ki je v državi odgovorna prav za področje integritete in preprečevanja korupcije, nesprejemljivo. Sodna praksa je v podobnih primerih zavajanje javnosti že opredelila kot kršitev načela integritete," so zapisali v nevladnih organizacijah, med katerimi so tudi Center nevladnih organizacij (CNVOS), Pravni center za varstvo človekovih pravic in okolja (PIC), Inštitut 8. marec, Zavod za kulturo raznolikosti Open, Danes je nov dan, Inštitut za druga vprašanja, Umanotera – Slovenska fundacija za trajnostni razvoj, Inštitut za študije stanovanj in prostora, Zavod Dobra družba, Pekarna Magdalenske mreže, Društvo za pomoč in samopomoč brezdomcev Kralji ulice in Ekologi brez meja.

"Omajano ni samo zaupanje v vas, močno se škoduje tudi ministrstvu za javno upravo. Škandal meče izredno slabo luč na celotno javno upravo in sistem upravljanja proračunskega denarja. Zaupanje v javne razpise je bistveno načeto."



Nevladne organizacije

Ob tem so navedli, da so projekti zavoda ministričine prijateljice in dolgoletne poslovne partnerice prejeli 12 odstotkov vseh razpisnih sredstev. "Ob tem pa naj bi podjetje v lasti vaše matere in omenjene prijateljice prejemalo še dodatne provizije. To že v osnovi predstavlja konflikt interesov, poleg tega pa ste s tem kršili tudi načelo nepristranskosti, kot ga opredeljuje zakon s področja integritete in preprečevanja korupcije," so še zapisali.

V četrtek je oddaja Tarča na TV Slovenija razkrila dokument, iz katerega izhaja, da je ministrica Sanja Ajanović Hovnik zavajala, ko je trdila, da za prijavo prijateljičinega inštituta na razpis ni vedela in da z dolgoletno partnerico že dolgo nista govorili.

Dokumenti v nenavadno luč postavljajo tudi ministričina pojasnila o tem, kako in zakaj je julija podpisala spremembo razpisnih pravil, s katero so se neporabljena sredstva preusmerila tudi v inštitut njene prijateljice. Najprej je trdila, da je o tem odločila razpisna komisija. Iz zapisnikov sej komisije pa tega ni mogoče razbrati.

Ajanović Hovnik je ves čas tudi trdila, da ni vedela, da je podjetje Smart Center v solastništvu njene mame za več nevladnih organizacij v zameno za sedemodstotno provizijo pripravljalo projekte na tem razpisu.

