Ekonomija kot najbolj mačistična veja znanosti

IZJAVA DNEVA

"Pred dnevi je Nobelovo nagrado za ekonomijo prejela Claudia Goldin za svoje dolgoletno raziskovanje neenakosti med moškimi in ženskami na delovnem mestu. Indikativno je, da je Goldinova šele tretja ženska med 93 Nobelovimi nagrajenci za ekonomijo, kar dopolnjuje siceršnje podatke o ekonomiji kot najbolj mačistični veji znanosti."

"Tudi zaradi velikega prispevka Goldinove k raziskovanju razlogov za neenako obravnavo žensk na delovnem mestu in neenakost plačil med spoloma za enako delo so te razlike danes splošno prepoznane in so tudi vodile k določenim afirmativnim in korektivnim ukrepom. Denimo enakost plačil ali ženske kvote pri zaposlovanju. Nobelova nagrada Goldinovi je tako več kot zaslužena."

(Ekonomist Jože P. Damijan v Dnevnikovi kolmni o letošnji Nobelovi nagrajenki za ekonomijo)