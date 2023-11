Ustavna presoja pushbackov

Varuh človekovih pravic vložil še eno zahtevo za presojo spornega zakona o tujcih

Varuh človekovih pravic Peter Svetina

Ustavno sodišče je leta 2019 razveljavilo del zakona o tujcih, s katerim je vlada Mira Cerarja uvedla možnost, da državni zbor ob povečanju migracij zapre mejo, začasno razveljavi mednarodno pravo in neha sprejemati prošnje za azil. Dve leti kasneje je vlada Janeza Janše obrnila nekaj besed in možnost preprosto ponovno uzakonila, a odzvala se je skupina poslank in poslancev in se ponovno obrnila na ustavno sodišče, to pa zdaj odloča o zadevi. Zdaj je zahtevo po dodatni presoji zakona podal tudi varuh človekovih pravic Peter Svetina.