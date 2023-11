Azbest / Sodišče zavrnilo pritožbo Salonita in ugodilo tožbi sina pokojnika

Pokojni oče tožnika je bil kot otrok izpostavljen azbestu, ki sta ga domov najverjetneje zanašala njegova starša, oba zaposlena v Salonitu Anhovo

Višje sodišče v Kopru je zavrnilo pritožbo podjetja Salonit Anhovo na sodbo okrajnega sodišča v Novi Gorici, da je tožnik v tožbi proti podjetju upravičen do odškodnine zaradi duševnih bolečin ob smrti očeta, ki je umrl zaradi izpostavljenosti azbestu v mladosti, poročajo Primorske novice. V podjetju so navedli, da odločitev sodišča spoštujejo.

Pokojni oče tožnika je bil kot otrok izpostavljen azbestu, ki sta ga domov najverjetneje zanašala njegova starša, oba zaposlena v Salonitu Anhovo. Pokojni je v odrasli dobi zbolel za maligno boleznijo, zaradi katere je umrl, besede Nine Cek, odvetnice sina pokojnika, povzemajo Primorske novice.

Kot je na sodišču pojasnil tožnik, sta stara starša, ki sta bila v Salonitu zaposlena med letoma 1957 in 1965, delovna oblačila prala na domačem štedilniku na drva z drugimi oblačili. Ob prihodu domov iz službe sta svojega sina, očeta tožnika, objemala, zaradi česar je bil po trditvah slednjega še dodatno izpostavljen azbestu.

V tožbi proti podjetju so izpostavili, da delodajalec ni zagotovil varnih pogojev dela, zaposlenih ni seznanil z nevarnostjo dela z azbestom ter jim ni zagotovil ustreznih delovnih oblek in druge zaščite niti posebnega prostora za čiščenje oblačil.

V podjetju Salonit Anhovo so v odgovoru na tožbo zavrnili navedbe, da je pokojni prišel v stik z azbestom prek svojih staršev in da je zbolel zaradi izpostavljenosti azbestu. Prav tako so oporekali navedbam o duševnih bolečinah, ki jih je po smrti pokojnega trpel njegov sin.

Okrajno sodišče v Novic Gorici je po poročanju Primorskih novic na podlagi izvedenih dokazov ugotovilo, da je bil vzrok za nastanek malignega mezotilioma plevre pri pokojniku vdihovanje z azbestom onesnaženih delovnih oblačil. Podjetju tako ni uspelo izpodbiti domnevne vzročnosti med nevarno dejavnostjo, kar azbestna industrija je, in nastalo škodo, je zapisala sodnica.

Salonit Anhovo se je na sodbo okrajnega sodišča pritožil in tudi v pritožbi oporekal ugotovitvi, da je pokojni umrl zaradi posledic azbestne bolezni. Podjetje je prav tako oporekalo izvedenskemu mnenju oz. temu, da je izvedenec sam pridobival zdravstveno dokumentacijo, čeprav mu je sodišče naložilo, naj izvedensko mnenje izdela na podlagi dokumentacije v spisu. V Salonitu so se pritožili tudi na višino odmerjene odškodnine.

Senat višjega sodišča v Kopru je nedavno pritožbo zavrnil, sodba pa je tako postala pravnomočna.

Okrajno sodišče je prisodilo, da mora podjetje Salonit Anhovo tožniku izplačati 11.655 evrov odškodnine z zamudnimi obrestmi, povrniti pa mu morajo tudi stroške postopka. Na odločitev sodišča v tožbi pokojnikove žene in drugega sina še čakajo, navajajo Primorske novice.

"Z uspehom v pravdi smo nadvse zadovoljni. Izkazalo se je, da je do odškodnine upravičen tudi oškodovanec, ki ni bil v neposrednem stiku s škodljivim azbestom pri svojem delu v podjetju Salonit, temveč so bili tem snovem izpostavljeni njegovi starši, ki so te snovi prinašali tudi domov in s tem izpostavljali nevarnosti svoje družine," je dejala odvetnica Nina Cek.

V Salonitu Anhovo so za Primorske novice odgovorili, da posameznih odločitev sodišč ne komentirajo. "Odločitve sodišč vedno spoštujemo. Tako smo ravnali tudi v tej zadevi in določeno odškodnino po pravnomočni sodbi že poravnali," so navedli.

