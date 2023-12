RTV / Kako se lahko nekdanji generalni direktor izogne morebitni odškodninski odgovornosti

Andrej Grah Whatmough in zlato padalo

Nekdanji generalni direktor RTV Slovenija Andrej Grah Whatmough, Peter Gregorčič prav tako nekdanji predsednik programskega sveta in predsednik Sindikata delavcev radiodifuzije Slovenije Tom Zalaznik, ki je vseskozi podpiral prejšnje vodstvo zavoda

© Gašper Lešnik

V času lomastenja po RTV Slovenija, v času, ko sta jo obvladovala Andrej Grah Whatmough in Peter Gregorčič, človeka, ki nista poznala ne novinarske obrti ne načina vodenja tako velikega javnega zavoda, se je pojavljalo veliko vprašanj, ali bosta kot odgovorni osebi pravno odgovarjala za dejanja, ki sta jih storila ali iz nevednosti ali iz neznanja ali naklepno. Njune odločitve so škodile RTV Slovenija, zmanjševale so njen ugled, verodostojnost, to pa je pripeljalo do poslovne škode.