Borut Mekina | foto: Luka Dakskobler

Klemen Boštjančič / »Veliko je vpitja glede naših ukrepov, a to vpitje je posledica dejstva, da mi delamo«

Minister za finance

© Luka Dakskobler

Klemen Boštjančič ni profesor ali makroekonomist, temveč je po kariernih izkušnjah poslovnež, ki se je v preteklosti večinoma ukvarjal z reševanjem podjetij v težavah, tako ali drugače povezanih z državo. Bil je predsednik ali član nadzornih in upravnih odborov v Vegradu, kjer je zastopal državo, v Merkurju, Savi, v letih 2011–2012 je vodil tudi Adrio Airways. A Boštjančič ni stereotipen podjetnik, ki veliko benti čez državo in zahteva njen umik iz gospodarstva. »Težko bi bilo najti še bolj nesposobne lastnike oziroma so ti lastniki dokaz, da država ni vedno najslabši lastnik,« nam je dejal leta 2019, potem ko smo Adrio prodali nemškemu skladu, ki jo je kmalu za tem poslal v stečaj. In tudi na položaju finančnega ministra Boštjančič svojo vlogo razume v širšem pomenu. Na začetku njegovega ministrovanja se je zdelo, da jeznim podjetnikom obljublja, da davkov nikakor ne bo zviševal, zdaj pa razume, da so visoki davki tudi prvi pogoj uspešne družbe.

Vidim, da je vzdušje na ministrstvu kar prešerno. Pričakoval sem več hektičnosti.

Večinoma je pri nas hektično, a danes je poseben dan, ker ima ena od sodelavk rojstni dan. Mi je žal, ampak tudi za take priložnosti si ne moremo vzeti več kot pet minut časa, zato pa potem rogljički ostanejo takole na hodniku, kot ste jih videli. Sicer pa je vzdušje tukaj navadno napeto, še posebej v času proračunskega načrtovanja, ki traja vsako leto od poletja do jeseni. Letos je bilo še posebej težavno zaradi poplav. Vlada je bila prisiljena čez noč spremeniti prednostne naloge.