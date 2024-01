Peticija Dost je!

Peticija za trajno končanje izraelskih napadov na Gazo, Zahodni breg in Vzhodni Jeruzalem in za zagotovitev spoštovanja in uresničevanja mednarodnega prava ter človekovih pravic.

Gazo je Izrael v zadnjih treh mesecih tako uničil, da po mnenju predstavnikov Združenih narodov ni več primerna za življenje ljudi in preživetje. Izrael že več kot tri mesece neprestano napada tudi nevojaške objekte: bolnišnice, knjižnice, pekarne, stanovanja in šole. S tovrstnimi napadi krši temeljna določila mednarodnega humanitarnega prava. Število ubitih je preseglo 23.000 – ubiti, ranjeni ali pogrešani so že štirje odstotki celotnega prebivalstva, skoraj polovica žrtev je otrok. Izrael onemogoča dostop do humanitarne pomoči, zaradi česar skoraj 90 odstotkom prebivalstva Gaze grozi huda lakota. Izraelska vojska neselektivno bombardira in strelja neoborožene Palestince in Palestinke, tudi na območjih, namenjenih evakuaciji.

Izrael svojih genocidnih načrtov v Gazi ne skriva. Uničenje ali izselitev je politika, ki jo javno zagovarjajo številni najvišji izraelski politiki. Vedno huje je tudi na Zahodnem bregu, kjer palestinski prebivalci nenehno doživljajo napade, arbitrarne aretacije, poboje in rušenje domov.

Priča smo najhujšemu zločinu proti človeštvu. Predsednik izraelske vlade Benjamin Netanjahu je napovedal, da bo vojna v Gazi trajala še mesece. A dejstvo je, da bo še nekaj mesecev trajajoče silovito napadanje Gaze, skupaj s pomanjkanjem hrane, vode, zdravil in zdravstvenih ustanov, povzročilo nepredstavljivo naraščanje števila žrtev, med katerimi bo veliko otrok.

Smo v izredno pomembnem zgodovinskem trenutku. Odloča se o prihodnosti več kot pet milijonov ljudi: dveh milijonov Palestincev in Palestink v Gazi ter treh milijonov na Zahodnem bregu. Od nadaljnjih ukrepov so odvisna njihova življenja in kredibilnost mednarodne skupnosti: Združenih narodov in političnih voditeljev, ki bi se morali z vsemi mogočimi ukrepi postaviti po robu najhujšemu zločinu proti človeštvu.

V svetu je močno omajan tudi ugled Evropske unije in njenih držav članic, ki so proti Rusiji zaradi napada na Ukrajino sprejele številne gospodarske in politične ukrepe, z Izraelom pa kljub stalnim opozorilom, da izvaja genocid, še naprej gospodarsko, politično in vojaško sodelujejo. Politika EU je dvolična, nekoherentna in nekredibilna ter ruši sistem mednarodnega prava, na katerega se – če se proti Izraelu zaradi kršitev mednarodnega prava ne bo ukrepalo – ne bo več mogoče sklicevati. Genocid in etnično čiščenje Palestine je treba ustaviti, to pa je mogoče zgolj z ukrepanjem proti Izraelu.

Republika Slovenija je suverena država, ki je 1. januarja 2024 začela mandat nestalne članice Varnostnega sveta Združenih narodov. To jo postavlja na svetovni politični zemljevid v izredno pomembnem zgodovinskem trenutku. Ob začetku mandata je predsednik vlade Robert Golob dejal, da naša država ne bo le tiha opazovalka, temveč bo dejavna udeleženka. Čas je, da politični predstavniki Slovenije to zavezo izpolnijo.

Palestinsko prebivalstvo že 75 let živi pod izraelsko okupacijo in blokado, v apartheidu, zato so po trajni prekinitvi napadov nujni nadaljnji ukrepi, s katerimi se bo prekinil status quo in ustavile nadaljnje kršitve mednarodnega prava. Pogajanja med Palestino in Izraelom je treba obnoviti, temeljiti pa morajo na spoštovanju palestinske pravice do samoodločbe, ozemeljske celovitosti in enakopravnosti palestinskega prebivalstva.

Z namenom, da se trajno končajo izraelski napadi na Gazo, Zahodni breg in Vzhodni Jeruzalem in da se zagotovita spoštovanje in uresničevanje mednarodnega prava ter človekovih pravic, pozivamo vlado Republike Slovenije, da:

1. se pridruži tožbi Republike Južne Afrike, ki jo je ta 29. decembra 2023 na Meddržavno sodišče v Haagu proti Izraelu vložila na podlagi Konvencije o preprečevanju in kaznovanju zločina genocida;

2. uvede vojaški embargo na trgovanje z orožjem in vojaško opremo z Izraelom ter predlaga in se zavzame za sankcije na ravni EU, skupaj s prekinitvijo Pridružitvenega sporazuma med EU in Izraelom;

3. prekine diplomatske stike z Izraelom in iz njega odpokliče slovenske predstavnike.

Podpisniki: Gibanje za pravice Palestincev, Pravni center za varstvo človekovih pravic in okolja, Mirovni inštitut, Slovenska filantropija, Glas ljudstva, SLOGA, Inštitut 8. marec, Društvo Humanitas, Društvo Fantastika, Sindikat Glosa, Zavod za podporo civilnodružbenih iniciativ in multikulturno sodelovanje Pekarna Magdalenske mreže Maribor, PLAC - Participativna Ljubljanska Avtonomna Cona, ZaŽivali, društvo za uveljavitev njihovih pravic, Društvo Organizacija za participatorno družbo, Društvo za razvoj humanistike, Infokolpa, Kulturno društvo Gmajna, Sindikat poklicnega gasilstva Slovenije, Svobodni sindikat Slovenije, Sindikat Mladi plus, Društvo za izobraževanje in povezovanje otrok - Društvo Mozaik, Zavod Voluntariat, Umanotera, Zavod Bob, Focus, društvo za sonaraven razvoj, Danes je nov dan, Inštitut za druga vprašanja, Revija Borec, Študentsko društvo Iskra, Mladi za podnebno pravičnost, IŠSP - Inštitut za študije stanovanj in prostora, Zadruga Zadrugator, Slovensko mladinsko gledališče, Študentsko sociološko društvo Sociopatija, Zavod Proja, Sindikat ZASUK, Zavod Melara, Društvo OVCA, Center za družbeno raziskovanje (CEDRA), Kulturni center Danilo Kiš, Ambasada Rog, Disenz, Protestival, Kraken – Društvo za uveljavljanje kratkega filma, Mladina

