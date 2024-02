Dominika Švarc Pipan / »Vsi so se postavili proti meni, le Tanja Fajon ne«

Ministrica za pravosodje v odstopu

© Luka Dakskobler

Z Dominiko Švarc Pipan smo se sestali na ministrstvu za pravosodje dan po tem, ko je o svoji politični prihodnosti govorila s predsednikom vlade. Za širšo javnost je bil januar 2024 čas, v katerem je besedna zveza objektivna odgovornost dobila nov pomen. Kako naj ravna politik, ki naredi napako? Njeni kritiki, predvsem bivši kolegi iz SD in tudi politiki iz SDS, so želeli, da bi se nemudoma posula s pepelom in molče odšla. Predvsem pa, da sama ne bi preiskovala, kaj je pri projektu, za katerega je bila odgovorna, šlo narobe. Odločila se je, da bo odšla. A šele po tem, ko je v sefih pravosodnega ministrstva zavarovala nekaj dokazov. Ti zdaj tam še vedno čakajo na prihod kriminalistov. O tem gotovo nekaj ve, konec koncev je od leta 2010 do 2016 opravljala tožilsko delo na meddržavnih sodiščih.

V prvih odzivih na afero sodna stavba ste branili sodelavce. Ponavljali ste, da je bil nakup stavbe na Litijski cesti ugoden. Kdaj točno ste se zavedeli, da so vas naplahtali in da so nekateri z vami manipulirali?

Trenutek, ko sem se zavedela, da se pri tej zgodbi nekaj ne sklada, sta bila 11. in 12. januar, ko sem ugotovila, da so sodelavci, ki so bili povezani s tem poslom, torej Simon Starček, tedaj še vodja službe za investicije, generalni sekretar ministrstva Uroš Gojkovič, državni sekretar Igor Šoltes in generalni sekretar stranke SD Klemen Žibert, zamenjali telefone. Tedaj mi je zasvetila lučka, da je tukaj v ozadju nekaj več. Nato sem poskušala pridobiti dokumente. Dotlej sem namreč imela dostop le do tiste dokumentacije, ki so jo sodelavci vnesli v digitalni arhiv. Kmalu sem ugotovila, da nekaterih ključnih dokumentov, kot je zapisnik ogleda, ni. Ko sem te manjkajoče dokumente poskušala pridobiti iz sekretariata, so nastajale nove in nove težave. Na veliko pozivov, ustnih in pisnih, nisem dobivala odgovorov. To stanje je trajalo vse do 25. januarja, dokler nisem zamenjala generalnega sekretarja Uroša Gojkoviča.