Ustrahovani in utišani

Odvetniki in psihologi, pritiski in grožnje

Prejšnji petek so svoje zgodbe predstavili v prestolnici, na prireditvi Inštituta 8. marec v ljubljanskem Lutkovnem gledališču

© Katarina Kolenc

Ko so ljudje sredi Soške doline pred leti začeli opozarjati, da tovarna seje smrt, so jih vedno znova utišali. O tamkajšnjih okoljskih aktivistih iz društva Eko Anhovo se je dolgo govorilo kot o nekakšnih premaknjencih, nekih čustvenih čudakih. Poskušali so jih na vsak način diskreditirati. A ne samo to. Najvztrajnejši so na dom prejemali pisma odvetniških pisarn in grožnje.