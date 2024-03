Izrael bo spremenil besedilo evrovizijske skladbe

Javna televizija sprejela kompromis po pozivu predsednika države

Eden Golan je na nacionalnem izboru zmagala s skladbo October Rain

© Eurosong

Izraelska televizija Kan je po pritisku EBU-ja avtorjem najbolje ocenjenih dveh skladb, ki sta v ožjem izboru za sodelovanje na Evroviziji, naročila, naj spremenijo besedilo tako, da bo ustrezalo kriterijem EBU-ja, poroča MMC RTV Slovenija. Rok za predložitev skladb EBU-ju se sicer izteče 11. marca, a v primeru spornosti skladbe nacionalna televizija dobi dodaten čas za popravke oz. izbiro nove pesmi.

Izraelska javna televizija Kan, ki kot članica Evropske radiodifuzne zveze sodeluje na glasbenem tekmovanju, je potrdila, da je prosila avtorje obeh skladb – prvouvrščene na nacionalnem izboru October Rain in drugouvrščene Dance Forever –, naj besedila spremenijo, da bo ustrezalo zahtevam EBU-ja, a jim ob tem zagotovila, da lahko še vedno izkoristijo svojo pravico do "umetniške svobode". Med njima bodo na koncu izbrali tisto, ki bo letos zastopala Izrael v Malmöju, so sporočili.

Kot so še navedli v Kanu, so se za potezo odločili po pozivu predsednika države Jicaka Hercoga: "Predsednik je poudaril, da mora Izrael še posebej v teh časih, ko nas želijo tisti, ki nas sovražijo, odriniti na stran in bojkotirati državo na vseh straneh, ostati pokončen ter s ponosom in z dvignjeno glavo biti slišan na vseh svetovnih forumih, sploh letos."

EBU, ki je pred dnevi potrdil, da je v postopku pogovorov s Kanom glede (ne)ustreznosti besedila izraelske skladbe, za zdaj še ni komentiral izjave izraelske nacionalne televizije. Kan je sicer prvotno zavrnil možnost, da bi spremenil besedilo izbrane skladbe.

EBU je najprej neuradno najprej zavrnil skladbo October Rain, in sicer zaradi preveč političnega besedila. Skladba, ki jo poje mlada rusko-izraelska glasbenica Eden Golan, med vrsticami omenja Hamasov napad 7. oktobra in žrtve napada. “Ni več zraka/Ni več prostora zame” ... “Vsi so bili dobri otroci, prav vsak od njih," med drugim poje Golan. V pesmi je omenjeno tudi "cvetje", pri čemer gre pogosto za vojaško šifro za vojne žrtve. "Plešemo v nevihti/Ničesar nimamo za skriti" ... "Pelji me domov/In pusti svet za seboj/In obljubim, da se to ne bo več zgodilo/Še vedno sem mokra od tega oktobrskega dežja/Oktobrski dež".

Podobna tematika se pojavlja tudi v drugouvrščeni skladbi Dance Forever. Izraelska spletna stran YNET je poročala, da je besedilo v angleščini, nekaj vrstic pa v hebrejščini. YNET sicer ni navedel razlogov za domnevno diskvalifikacijo, je pa objavil besedilo.

Eden izmed možnih razlogov bi lahko bil, da pesem Dance Forever omenja Hamasov napad na glasbenem festivalu Nova, v katerem je bilo ubitih 364 ljudi. "Glej, kako letim proč/Pleši kot angel/Spominjal se boš/Da bom plesala za vedno," se bere besedilo. "Utapljam se v sončnem vzhodu/Moje srce je tako hladno, a moja duša gori/Nekdo kliče iz raja/Upanje ne umre, samo razširi svoja krila/kot milijon zvezd, ki se nenadoma prižgejo na nebu/Srce gori, sem borka," naj bi bili najspornejši deli omenjene pesmi.

Zaradi dogajanja v Gazi se sicer že več mesecev vrstijo pozivi posameznikov, različnih organizacij, članic EBU-ja in politike, naj Evropska radiodifuzna zveza Izrael s tekmovanja izloči – tako kot je organizacija storila v primeru ruskega napada na Ukrajino, ko je bila izločena ruska javna televizija. A za zdaj EBU vztraja pri udeležbi izraelske predstavnice na tekmovanju, češ da na dogodku sodelujejo javne televizije in ne države in da je Evrovizija glasbeno tekmovanje, še poroča MMC RTV Slovenija.

