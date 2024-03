Borut Mekina | foto: Luka Dakskobler

»Oče je bil vratar, mati pa snažilka. Rasel sem s temeljnimi dilemami socialdemokracije.«

Milan Brglez, kandidat za predsednika SD

© Luka Dakskobler

Trinajstega aprila bodo v Ljubljani na kongresu stranke SD delegati volili novo vodstvo. Za naslednika Tanje Fajon na čelu SD se potegujejo trije kandidati, in sicer vodja poslancev Jani Prednik, evropski poslanec Milan Brglez in ajdovski župan Tadej Beočanin. Prednik in Beočanin večjih sprememb pri vodenju stranke in kadrovskih premikih ne napovedujeta, večje spremembe pa bi v SD prinesel Milan Brglez, ki je hkrati tudi javnosti najbolj poznan. Na zadnjih volitvah za predsednika republike je Brglez v prvem krogu na tretjem mestu prejel 15 odstotkov glasov.

Socialnim demokratom grozi potop. Zakaj pravzaprav v Sloveniji potrebujemo SD, saj vaše vrednote prevzemajo druge stranke, na primer Levica?

Drži, naš sedanji v. d. generalnega sekretarja stranke je dejal: Niso problem socialdemokratske vrednote ali ljudje, problem je, ali bo preživela stranka, ki se ji reče Socialni demokrati.