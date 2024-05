Komunistična županja mesta Gradec / »Komunisti v Avstriji smo nekakšni otoki upora«

V Gradcu vlada Komunistična stranka Avstrije (KPÖ) z županjo Elke Kahr

© Luka Dakskobler

Ko je v Gradcu, drugem največjem avstrijskem mestu, pred dobrima dvema letoma na lokalnih volitvah zmagala komunistična stranka, se je marsikdo šalil, češ ali ji je Severna Koreja že čestitala, ali pa pripomnil, da pri komunistih vsak izid, nižji od sto odstotkov, dejansko pomeni razočaranje. Nekateri so mesto preimenovali celo v Leningradec. A šalo na stran, v Gradcu res vlada Komunistična stranka Avstrije (KPÖ) z županjo Elke Kahr, ukrepi in politike, ki jih zastopata stranka in županja, pa so komunistični. Komunisti so v zadnjih dveh letih dosegli zmago še v številnih drugih avstrijskih mestih, med drugim v Salzburgu, niso pa se še prebili v parlament. Kako jim to uspeva? Že ob prihodu v županjino pisarno sva bila s fotografom nemalo presenečena: sprejeta sva bila v slovenščini, v pisarni pa so bila igrala za otroke, na katerih se lahko malčki zamotijo, če pridejo njihovi starši k županji reševat svoje težave. »Tudi moj mož je novinar,« je dejala pred začetkom pogovora. »Med drugimi ima zasluge za to, da so avstrijski komunisti preživeli najhujše čase in so zdaj v vzponu, ker so se tedaj zavestno odpovedali marksistični latovščini,« naju je pozdravila.

Pri nas, v Sloveniji, komunisti nastanejo z branjem Marxa ali pa Slavoja Žižka, vas pa komunizem ni navdušil s teorijo, drži?

Oboje je potrebno, teorija in tudi praksa. Komunistka sem postala, ker so se mi pri 15 ali 17 letih postavljala številna vprašanja, na katera nisem našla odgovorov v prevladujoči miselnosti tistega časa v Avstriji. Videla sem veliko krivic in sem jih želela odpraviti. Z mesta, kjer sem odraščala, sem jasno videla, da obstajajo v družbi eni, ki so ves čas zgoraj, in drugi, ki smo ves čas spodaj. Ko sem bila mlada, sem bila zato jezna in trdno odločena, da bom nekaj spremenila.