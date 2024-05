Luka Volk | foto: Luka Dakskobler

»Evropo lahko reši samo levica«

Boštjan Nedoh, filozof

© Luka Dakskobler

Predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen iz Evropske ljudske stranke, v katero sta vključeni tudi slovenski parlamentarni stranki SDS in Nova Slovenija, je na soočenju »spitzenkandidatov« v Maastrichtu nedavno dejala, da bo povezovanje njene politične skupine odvisno od tega, kakšna bodo v evropskem parlamentu razmerja moči po naslednjih volitvah. Resda je izključila sodelovanje s skrajno desno skupino Identiteta in demokracija, v kateri najdemo recimo Alternativo za Nemčijo, ne pa tudi s prav tako skrajno desnimi Evropskimi konservativci in reformisti, skupino, v katero spadajo na primer španska stranka Vox, poljska Zakon in pravičnost ter Bratje Italije. Zatočišče tam bi morda lahko našli tudi evropski poslanci madžarske stranke Fidesz, ki je pred tremi leti zapustila Evropsko ljudsko stranko, naklonjenosti Evropskim konservativcem in reformistom pa ne skrivajo niti v SDS. O tem, kaj bi takšno povezovanje lahko pomenilo za prihodnost Evrope in Evropske unije, smo se pogovarjali z dr. Boštjanom Nedohom, filozofom in znanstvenim sodelavcem Filozofskega inštituta ZRC SAZU.

So vas besede Ursule von der Leyen, češ da bo sklepanje koalicij po evropskih volitvah odvisno od razmerij moči v evropskem parlamentu, presenetile?

To ne more biti presenečenje, in sicer iz preprostega razloga, ker si je tudi tako imenovana centristična desnica, ta, ki sama sebe dojema kot sprejemljivo, v nasprotju z domnevno resnično radikalno desnico, že zdavnaj začela, če ne po formi, pa zagotovo po vsebini, prisvajati različne politične agende, za katere navija skrajna desnica. Drugi razlog, zakaj to ne more biti presenečenje, je, da je ta desnica, z Ursulo von der Leyen na čelu, glavna zastopnica kapitala. In kapital, zlasti nemški kapital, bo zmeraj naredil vse, kar je potrebno, da ostane na oblasti in ohrani svojo politično garnituro. Če to pomeni sklepanje zavezništev s skrajno desnico, zakaj ne? V tem smislu nas v prihodnosti ne sme presenetiti niti, če se bo spremenil tudi odnos Evropske ljudske stranke do Alternative za Nemčijo.