SOS / Na pomoč prihaja Slovenska obrambna straža?

Zadnje čase imajo na policiji dodatno težavo, katere izvor niso migranti

Pripadniki Slovenske obrambne straže

Zadnje čase imajo na policiji dodatno težavo, katere izvor niso migranti. Predvsem na družabnih omrežjih je vse več dezinformacij oziroma lažnih zapisov o kaznivih dejanjih zoper spolno nedotakljivost, ki naj bi jih bili zagrešili migranti. Vsako tako informacijo policija preverja, čeprav sploh ni šlo za resničen dogodek. Po preiskavi dogodka, ki ga ni bilo, se potem še kak teden ukvarja z obveščanjem javnosti, da gre za dezinformacijo oziroma laž. Ko se zapisi le umaknejo drugim novicam, se navadno krog že ponovi z novo, podobno lažno informacijo. Vse to pa ima tudi posledice za dojemanje migrantske spolne kriminalitete v javnosti, saj se ustvarja vtis, da je teh dogodkov bistveno več, kot jih v resnici je. Hkrati po naših informacijah policija na družabnih omrežjih opaža tudi porast napovedovanja pohodov in obračunov s tujci iz tretjih držav in tovrstnih groženj.