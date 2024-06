Kdo je bolj krut

Desnica tekmuje v sovražnosti do tujcev

Novoizvoljeni evropski poslanec Matej Tonin

© Borut Krajnc

Kot je pred volitvami običajno, konservativne stranke okrepijo protitujski jezik. Soočeni z besedami predstavnikov SDS – recimo bodočega evropskega poslanca Branka Grimsa, da je SDS v stališčih do migracij »najbolj desna stranka v trenutni politični ponudbi« – so v NSi začeli ponavljati, da podpirajo »avstralski model urejanja migracij«, kot je v spletnem pogovoru na RTV Slovenija dejal njihov predsednik in novoizvoljeni evropski poslanec Matej Tonin. »To pomeni, da je vstop v EU mogoč samo legalno,« je nadaljeval in dodal, da »gre za model demokratične države, ki stavi na vladavino prava.«