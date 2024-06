Darilo Evropi

Kaj je izvolila Slovenija?

Zmagovalka volitev v evropski parlament je bila stranka SDS, dobila je štiri evropske poslance. A nedeljski večer ji je vseeno prinesel nekaj pelina, vladna stran je bila uspešna na vseh štirih referendumih.

© Bobo

Predsednica republike Nataša Pirc Musar je v ponedeljek v javnost poslala prijazno in protokolarno sporočilo o tem, da čestita vsem novoizvoljenim poslankam in poslancem evropskega parlamenta. »V naslednjih petih letih boste soustvarjali EU in boste odgovorni za blaginjo skupnosti pol milijarde ljudi,« je zapisala in dodala, da verjame, da bodo izvoljeni to poslanstvo opravljali »dostojanstveno, spoštljivo in z razumevanjem do potreb vseh ljudi, ki smo del te raznolike družine«. Besedam predsednice lahko prikimamo.