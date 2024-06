Kdo je Zala Tomašič?

V evropski parlament odhaja osemindvajsetletnica, najmlajša slovenska evroposlanka doslej, ki se nadeja, da bo tja prinesla »normalnost«

Zala Tomašič je premagala nekaj težkokategornikov, na primer Aleša Hojsa. Imela pa je dobro kampanjo in družinsko podporo, saj njen oče vodi Nova24TV.

Uvrstitev 28-letne Zale Tomašič v evropski parlament ni takšno presenečenje, kot se morda zdi na prvi pogled. Kandidatka SDS, ki je na listi stranke nastopila na zadnjem mestu, je s skoraj 27 tisoč preferenčnimi glasovi zasedla drugo mesto v stranki (in prehitela strankarska »težkokategornika« Milana Zvera in Branka Grimsa, mesto v parlamentu pa izmaknila Alešu Hojsu). Več glasov, dobrih 73 tisoč, je dosegla le nosilka liste Romana Tomc. Nova evroposlanka, ki je politično pot začela v SDS – dobesedno, shodila naj bi namreč na poletnem taboru stranke leta 1996 v Lepeni – se nadeja popeljati Evropo »nazaj v normalnost«, kjer »obstajata samo dva spola«, vrednote našega vsakdana pa so »Bog, družina in domovina«.