»Ne želim si živeti v državi, kjer bodo neonacistične skupine svojo ideologijo javno propagirale«

Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar je o nedavnem shodu pripadnikov skrajne skupine "Slovenska obrambna straža" dejal, da za pregon javnega spodbujanja sovraštva potrebujemo spremembo zakonodaje

Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar

© Ministrstvo za notranje zadeve RS

Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar je na ponedeljkovi seji Državnega zbora (DZ) odgovarjal tudi na vprašanje o nedavnem shodu pripadnikov skrajne skupine "Slovenska obrambna straža" v Ljubljani pred dobrim tednom dni. Dejal je, da je treba tematiko nasloviti s spremembami kazenskega zakonika in prekrškovne zakonodaje.

Ministrica za pravosodje Andreja Katič po Poklukarjevih besedah že pripravlja spremembo kazenskega zakonika, kjer bodo "bolj precizno in jasno" opredelili kaznivo dejanje javnega spodbujanja sovraštva, s čimer bo policija dobila "bolj čvrsta orodja" za pregon slednjega.

Ministrstvo za notranje zadeve pa pripravlja spremembo zakona o varstvu javnega reda in miru, ki ga bodo "najverjetneje v začetku septembra" posredovali v DZ, s katerim bodo opredelili prekrške, je Poklukar dejal na poslansko vprašanje Predraga Bakovića (SD). Meni, da takšni shodi v tem času ne sodijo v slovensko okolje in da je treba proti njim ukrepati.

Policija je nenapovedan in neprijavljen shod zavarovala in taktično ustrezno ukrepala, je dejal. Shod je bil sneman s kamerami, ki jih imajo policisti na telesu in s kamero, ki je bila na policijskem helikopterju. Policija po njegovih besedah shod preiskuje tudi kazensko, zaradi poteka preiskave pa več informacij ni mogel podati. Verjame, da bo policija morebitna kazniva dejanja in prekrške preiskala, identificirala storilce in ustrezno ukrepala. "Ne želim si živeti v državi, kjer bodo neke neonacistične, neofašistične skupine svojo ideologijo javno propagirale in da se jim ne bo nič zgodilo," je dejal.

Neprijavljenega javnega shoda, ki je v središču Ljubljane potekal 7. junija, se je po podatkih Policijske uprave (PU) Ljubljana udeležilo 70 oseb, ki so se "po vnaprej pričakovanem scenariju" zbrali na Prešernovem trgu in po začetku shoda z uporabo pirotehnike oz. bakel izvajali svoj progam. "Namen pa je bilo obveščanje javnosti z nestrinjanjem politike priseljevanja in proti 'migrantskemu kriminalu' ter v nadaljevanju z razdeljevanjem plinskih razpršilcev ženskam, ki bi lahko bile žrtve kaznivih ravnanj," so prejšnji teden za STA zapisali na PU Ljubljana.

Med in po shodu so policisti zbirali obvestila tudi o drugih zaznanih kršitvah po zakonu o javnem zbiranju in nedovoljeni uporabi pirotehničnih izdelkov.

"Ob zavedanju legitimnosti shodov in pomena demokratičnosti in pluralnosti družbe smo pri načrtovanju ukrepov zasledovali usmeritve ministrice in ministra, glede proaktivne vloge države in posledično policije pri zagotavljanju pravice do mirnih protestov," so zapisali. Z izvedenimi ukrepi so zagotavljali uresničevanje z ustavo zagotovljenih pravic do svobodnega izražanja ter do mirnega zbiranja in javnih zborovanj, so še dodali na PU Ljubljana.

Glede na zastavo, ki so jo nosili udeleženci shoda, gre za skrajno skupino, ki je nedavno pritegnila pozornost z videoposnetkom, na katerem so na steber zvezali domnevnega migranta, kar so ostro obsodili v več političnih strankah in drugih organizacijah.

Policija po Poklukarjevih besedah intenzivno preiskuje tudi nedavni incident na Metelkovi, kjer naj bi po poročanju Dnevnika skupina oboroženih maroških državljanov nameravala obračunati z alžirskim državljanom. "Policija se je pravočasno in ustrezno odzvala in je osebe, ki so želele izvesti napad na državljana Alžirije, prijela," je dejal Poklukar.

Policija je bila torej v obeh omenjenih primerih učinkovita, je sklenil minister.

PREBERITE TUDI: