»S spremembo odloka, v katerem je izpuščena beseda javne, bi po novem lahko izvajali vse prireditve«

"Do zdaj je odlok dovoljeval, da se ob predhodnem soglasju zavoda za varstvo narave izvajajo javne prireditve. S spremembo odloka, v katerem je izpuščena beseda javne, pa bi na naštetih petih lokacijah po novem lahko izvajali vse prireditve, torej vključno s prireditvami komercialne in zasebne narave. Seveda če bi organizatorji predhodno pridobili dovoljenje MOL-a oziroma kar je bolj verjetno, če pridobijo dovoljenje župana Zorana Jankovića. To pa na stežaj odpira vrata vsem mogočim klientelističnim in koruptivnim praksam, ki so v osemnajstih letih županovanja Zorana Jankovića že pridobile domovinsko pravico v Ljubljani."

"Ministrstvo, čigar naloga je varovati naravne vrednote in naravno dediščino v Sloveniji, ki je po 73. členu ustave ustavno varovana kategorija, se mora zavedati, da bo njihova odločitev poslala sporočilo, če bo ministrstvo ugodilo pritožbi organizatorja, bo poslalo jasno sporočilo vsem 212. slovenskim županom in županjam, da lahko na področju varstva tako naravne kot kulturne dediščine zaobidejo mednarodne konvencije, slovensko zakonodajo in evropsko zakonodajo. Zato gre pri naših referendumskih pobudah za veliko več, saj ne branimo samo Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib, ampak branimo tudi neodvisnost in avtonomijo zavoda za varstvo narave in vseh ostalih državnih strokovnih institucij."

(Ljubljanska mestna svetnica Jasminka Dedić (Vesna) o tem, da bo z novim odlokom na petih lokacijah (Vrh Rožnika, Mostec, Plečnikov avditorij, sankališče in območje med Jakopičevim sprehajališčem in otroškim igriščem) namesto zavoda za varstvo narave presojo morebitnih negativnih vplivov na naravo v prihodnje opravljala kar ljubljanska mestna uprava; via MMC RTV Slovenija)

Travniki v ljubljanskem Tivoliju, kjer bi rad koncertiral Magnifico

© Borut Krajnc

