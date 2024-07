Kdo se boji civilnega nadzora nad JEK 2?

Vlada že več kot pol leta ignorira številne zahteve nevladnih organizacij

Državni sekretar v kabinetu predsednika vlade Danijel Levičar

© Luka Dakskobler

Premier Robert Golob in vlada že več kot pol leta ignorirata številne zahteve nevladnih organizacij, da bi se v delovno skupino za koordinacijo pripravljalnih aktivnosti pri projektu JEK 2 vključili predstavniki okoljskih in drugih organizacij ter bi se vsaj tako vzpostavil javni civilni nadzor projekta. V skupini, ki jo vodi državni sekretar v kabinetu predsednika vlade Danijel Levičar, so zdaj le predstavniki ministrstev, uprave za jedrsko varnost ter vodilni Gen energije, Elesa in Nuklearne elektrarne Krško.