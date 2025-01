Borut Mekina | foto: Luka Dakskobler

Robert Golob / »Slovenija je danes država, ki Evropi vliva upanje«

Intervju s predsednikom vlade

© Luka Dakskobler

Predsednik vlade – kdorkoli to že je – je politično najmočnejša figura v državi in intervju z vsakim izmed njih je nekaj posebnega. Takšne priložnosti so redke, priprave trajajo dlje časa, pogovornih tem je veliko, skomin novinarja po podvprašanjih ali izpostavljanju samega sebe je ogromno, a čas, na katerega so pozorni predsednikovi svetovalci, ki pri intervjuju sodelujejo v ozadju, je strogo omejen. Ta pogovor je začel predsednik vlade. Še preden smo vključili mikrofon, ga je zanimalo, kako se počutimo ob koncu leta, kako smo dojemali njegovo vladavino. Nato nam je povedal, do katerih spoznanj je prišel letos sam in zakaj je danes bolj pomirjen sam s seboj, kot je bil v prvem mandatnem letu. Zato se nismo mogli upreti skušnjavi, da bi premieru za uvod postavili nekaj splošnejših, večnih, morda celo antropoloških vprašanj o tem, kako je biti slovenski premier, kako je spreminjati in voditi Slovenijo.

Gospod Golob, mnogi v Sloveniji tarnajo, da se ne da nič spremeniti. Je tudi vas v minulem letu kdaj premagal občutek vdanosti v usodo?

Odgovoril bom na to vprašanje, a bi rad začel na drugem koncu. Številne domače in evropske raziskave kažejo, da so prebivalci Slovenije vse srečnejši, vse zadovoljnejši z življenjem, tudi z materialnega vidika si lahko privoščijo vse več stvari. Objektivni kazalniki, kot sta nizka stopnja brezposelnosti ali inflacije in nadpovprečna gospodarska rast, so dobri – na vse to sem izjemno ponosen, ne glede na to, da si seveda ne more vseh teh zaslug pripisovati le naša vlada. Od nekdaj pravim, da ti ne pomaga noben uspeh, nobeno bogastvo, če moraš živeti med nezadovoljnimi sosedi. In to, da smo zadovoljni s svojim življenjem, me dejansko osrečuje.