Pamela Anderson in Srećko Horvat

Nekdanja zvezdnica Obalne straže in Playboyev fotomodel Pamela Anderson je zadnja leta politična in humanitarna aktivistka. Skupaj s filozofom Srećkom Horvatom govorita o krizi evropske družbe.

Pamela Anderson

© Carmelo Redondo

Zadnje tedne francoske elite doživljajo pretrese. Zvišanje davka na gorivo, ki ga je nameraval uvesti predsednik Emmanuel Macron, je sprožilo množične proteste, cestne blokade po vsej državi in nasilne spopade s policijo v Parizu. Gibanje rumenih jopičev, gilets jaunes, poimenovano po vpadljivih varnostnih jopičih fluorescenčne barve, je liberalnega predsednika prisililo v ponižujoč umik in moral je preklicati zvišanje cen goriva ter dvigniti minimalno plačo. Medtem ko je veliko medijev zaničljivo poročalo o sodelujočih, je gibanje s svojim glasom podprla Pamela Anderson. Nekdanja zvezdnica Obalne straže in Playboyev fotomodel se je v preteklosti že nekajkrat oglasila kot zagovornica pravic živali in sodelavka organizacije PETA, s svojimi okoljskimi stališči in kot pomočnica pri zbiranju pomoči po potresu na Haitiju. Zdaj je zavzeta podpornica upora proti pretiranemu varčevanju.

Andersonova je v svojih objavah na Twitterju in blogu poudarila širši pomen protestov in jih imenovala boj med politiko, ki jo predstavlja Macron, in 99 odstotki tistih, ki so naveličani neenakosti, pa ne le v Franciji, temveč po vsem svetu. Podobno se je na Twitterju odzvala na trditve o nasilju protestnikov: »Preziram nasilje … a kaj je nasilje vseh teh ljudi in zažgani luksuzni avtomobili v primerjavi s strukturnim nasiljem francoskih – in globalnih – elit?« V intervjuju z Davidom Broderjem, novinarjem revije Jacobin, sta Andersonova in hrvaški filozof Srećko Horvat razpravljala o francoskih protestih, evropski krizi in aktivizmu Andersonove.

Protesti rumenih jopičev v Franciji so bili v medijih in med politično elito deležni zaničevanja, vaši komentarji pa odražajo podporo. Poudarjate, da je ta upor tiho vrel več let. Kaj po vašem mnenju predstavljajo ti protesti? So odziv na razpoloženje, ki ga na splošno opažate v Franciji, odkar živite tam?