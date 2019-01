Testirajte novo nekomentatorsko spletno orodje

V sodelovanju z inštitutom Danes je nov dan lahko od danes naprej na treh Mladininih člankih testno preverite, kako deluje spletno orodje Commentality

© Commentality / Danes je nov dan

Na Mladini smo na naši spletni strani že pred leti ukinili možnost komentiranja, saj ne želimo sodelovati pri razpihovanju sovražnega govora, ki preveva komentatorske sklope številnih, ne le slovenskih medijev. Bralci imajo, poleg tradicionalnih pisem bralcev, sicer možnost, da svoja stališča izražajo pod objavami na Facebooku in Twitterju, kjer je nivo debate morda za spoznanje višji, saj se večina ljudi tam pojavlja s svojimi pravimi imeni in priimki. To sicer ni zagotovilo, da tam s tako imenovanimi troli in plačanci ni težav, zato mora administrator družabnih omrežij komentarje, ki gredo čez mejo, tudi tam moderirati.

To, da se vse več medijev odloča, da komentarje na svojih spletnih mestih izklaplja, seveda ne pomeni, da jih mnenje občinstva ne zanima. A moderatorske bitke z organiziranimi astroturf skupinami in troli samotarji pogosto jemljejo preveč energije, da bi si jih kadrovsko vse bolj podhranjena uredništva lahko privoščila.

Na inštitutu Danes je nov dan so se odločili, da bodo medijem to težavo pomagali rešiti, zato smo se z njimi pri projektu Commentality odločili sodelovati. Danes tako pričenjamo testirati beta različico omenjene platforme, ki jo na inštitutu razvijajo s podporo Google DNI.

Commentality deluje tako, da novinar_ka po tem, ko napiše članek, pripravi še seznam trditev, do katerih se bralke in bralci opredelijo s hitrim klikom.

Commentality v angleščini predstavljajo kot "not a commenting system" (nekomentatorski sistem). Klasičen sistem za komentiranje je nepregleden, omogoča osebne napade in spodbuja razprave, ki nemalokrat zaidejo "off topic". "Tak sistem slabo izpolnjuje svoj primarni cilj - vzpostaviti prostor, kjer lahko skupnost bralk in bralcev ob zapisanem sporoči svoje lastno, javno mnenje," pojasnjujejo na inštitutu Danes je nov dan.

Commentality deluje tako, da novinar_ka po tem, ko napiše članek, pripravi še seznam trditev, do katerih se bralke in bralci opredelijo s hitrim klikom. V naslednji različici bodo trditve, do katerih se bo opredeljevalo občinstvo, lahko sproti dodajali tudi bralke in bralci. Da bi čim bolje preprečili zlorabe, bo razvoj te funkcionalnosti trajal dlje časa. Poleg analize obstoječih sistemov komentiranja, bo razvoj temeljil tudi na odzivih uporabnic in uporabnikov ter rabi orodja.

Pri testiranju sooblikovanju nekomentatorskega sistema lahko testno sodelujete na spodnjih treh člankih (spletno orodje boste našli ob dnu člankov). Veselimo se vaših mnenj in odzivov.

TESTIRAJ COMMENTALITY:

>> Seksala sta (KLIKNI ZA TEST)

>> Ema, sama sebi namen? (KLIKNI ZA TEST)

>> Molilni zajtrki (KLIKNI ZA TEST)