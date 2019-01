Teorija spolov in druge teorije zarot

Jože Možina s svojimi gosti v oddaji Intervju na javni TV Slovenija večkrat preseneti. Žal ne v dobrem smislu, zato se vedno znova sprašujemo, kako določene ideje sploh pridejo skozi sito urednice oddaje Lidije Hren in nato še šefice informativnega programa Manice Janežič Ambrožič. Preteklo nedeljo je tako Možina gostil Andreja Perka, ki so ga napovedali kot priznanega psihologa in psihoterapevta, učenca in naslednika Janeza Ruglja.

Možina je intervju že na Twitterju napovedal senzacionalistično, ko je izpostavil Perkov sledeči citat: "Teorija spolov je v nasprotju z zakoni narave". Dodal je, da bo njegov gost v intervjuju govoril o "dekadenci zahodne družbe, feminizaciji in teptanju moške identitete za namen ustvarjanja množice, ki bo molčala". Glede na Perkove intervjuje v preteklem letu, ko mu je prostor dalo kar nekaj slovenskih večjih medijev, denimo tudi revija Ona Plus ter časnika Večer in Dnevnik, torej nacionalka tu ni osamljen primer, bi pa kot javna televizija morala upoštevati vsaj minimalne novinarske standarde, smo vedeli, kaj lahko pričakujemo, vseeno pa smo bili presenečeni, kako daleč je vse skupaj šlo.

Perko tako v pogovoru z Možino sam prizna, da je Rugljev vojaški način za stroko do neke mere nesprejemljiv, ker je avtoritativno voden, nato pa poudari, da lahko uspešno zdravi samo pare, ker se samskega alkoholika ne da zdraviti. "Samski ljudje so lahko malo čudaški, in tudi so," doda. Večkrat se je oprl tudi na trditve Boštjana M. Zupančiča, nekdanjega ustavnega sodnika, ki je bil lani izbran za seksista leta, denimo pri tem, kako ni več "pravih moških". Izpostavil je tud teorije (zarote) pesticidov, in sicer, kako zaradi tega že v zarodku ne pride do maskulinizacije možganov, pa da naj spermiji ne bi imeli več moči zaploditi jajčeca. Po tej biološki razlagi, je sledila še psihološka in sociološka: "Moški se lahko oblikuje samo preko vertikalne avtoritete. Če je ni, moški ne more oblikovat moralnega čuta."

"Metroseksualci niso ne moški ne ženske, se depilirajo, barvajo nohte, hočejo celo zanositi, menda," je povedal Perko: "Moška energija se izgublja, je ni več. Potem je tu še feminizem in imamo ta kaos, ki se dogaja v današnji družbi." Ženske po njegovem naj ne bi imele enake možnosti moralne presoje kot moški, feminizem naj bi po Perkovo zašel v slepo ulico, ker moške in ženske enači, teorijo spolov pa je označil za protinaravno in protirazumno.

Možina je v pogovoru večkrat citiral Vesno Vuk Godina, medijsko izpostavljeno antropologinjo, ki je prosto po voditelju oddaje dejala, da so ženske na avtoriteti, z redkimi izjemami, nevaren družbeni pojav in da smo danes priča demonizaciji moških. Teorijam zarot kar ni bilo konca, Perko se je nato lotil domnevnega gejevskega lobija, ki naj bi nam na pladnju vsak dan nosil, kako moramo razmišljati, zarota pa naj bi bila tudi ta, da naj bi moškega sile iz ozadja želele izključiti iz "družbenega in družinskega življenja".

Vsaka "normalna ženska" po Perkovem mnenju "hrepeni po moškem", feministke pa "same sebi pljujejo v skledo, ker dejansko postajajo nepotešene in so potem do moških napadalne".

V uredništvu portala Spol.si, neodvisnega medija, ki se osredotoča na s spolom povezane teme, pravijo, da v oddaji ni bilo zaslediti kontekstualizacije problematike; ne zgodovinske (podrejanje in odklanjanje pravic ženskam, LGBT+ populaciji), ne družbene (sodobna razmerja moči med spoloma oz. spoli) in ne kulturne (androcentričnost, patriarhalnost), ki bi jo bilo mogoče označiti za strokovno. "Po drugi strani je Ameriška zveza za psihologijo ugotovila, da je – v pogovoru čislana – tradicionalna moškost, ki v skladu s patriarhalno ideologijo dečkom in moškim onemogoča polno izražanje čustev, škodljiva in v skladu s tem podala strokovne smernice na področju psihološkega dela z dečki in moškimi. O ozki definiciji moškosti govori tudi dokumentarec »The Mask You Live In« (2015), ki ga predvajamo v sklopu projekta Medijski spol. Raziskave kažejo, da so fantje v ZDA v primerjavi z dekleti veliko prej diagnosticirani z vedenjskimi motnjami, večkrat izključeni iz šole, bolj podvrženi kriminalnim dejanjem, zasvojenostim in/ali samomorilnosti, kar strokovnjaki povezujejo ravno s pogojevanjem življenja moških po tradicionalnih merilih moškosti," poudarjajo v uredništvu portala Spol.si in dodajajo, da je na nacionalni televiziji sicer dobrodošlo načenjati tovrstne pogovore, a je za obravnavo teh tematik zelo pomembna izbira sogovorcev in sogovork. "Ta oddaja je bila žaljiva do moških, žensk, istospolno usmerjenih in tistih, ki svoje spolne identitete ne morejo osmisliti znotraj binarne delitve spolov na moške in ženske," še dodajajo.

"Ta oddaja je bila žaljiva do moških, žensk, istospolno usmerjenih in tistih, ki svoje spolne identitete ne morejo osmisliti znotraj binarne delitve spolov na moške in ženske."

(Uredništvo portala Spol.si)

Ker naj bi bilo Perkovo osnovno poslanstvo zdravljenje alkoholizma, saj je (kot je povedal tudi v oddaji) tudi sam zdravljen alkoholik, nam je v spominu ostala njegova trditev, da mu je pri tem, da je bil prisiljen priznati in zdraviti svojo odvisnost, mejo postavila prav ženska. Za mnenje smo povprašali sociologinjo in profesorico dr. Darjo Zaviršek, ki ima pri svojem delu bogate izkušnje z analiziranjem patriarhalne družbe in njenih posledic. "Gospod Perko ima prav, da v Sloveniji 200.000 alkoholikov povzroča v življenjih ljudi, s katerimi živijo, strahotno opustošenje; otroci prevzemajo vloge staršev in s sramom prikrivajo, kaj se dogaja doma; vse bolj so sami in ranljivi za odvisnosti; začnejo se samopoškodovati, imajo motnje hranjenja, dobijo diagnozo ADHL in sami posegajo po substancah. Kot feministka si želim, da bi bile vse ženske tako močne, trdne in odločne, kot je bila soproga gospoda Perka, o kateri je dejal: »Čakal sem, da mi je žena postavila ultimat!« Takrat se je začela njegova pot okrevanja in sposobnost pomagati drugim. Čeprav Perko pravi, da »krizne situacije rešujejo moški, ne ženske«, njegova osebna izkušnja govori nasprotno; najhujšo krizo mu je pomagala prebroditi ženska. Lahko ste torej ženske, moški, homoseksualci ali transspolne osebe, ni pa priporočljivo imeti starše alkoholike," je komentirala prof. dr. Zaviršek.

"Čeprav Perko pravi, da »krizne situacije rešujejo moški, ne ženske«, njegova osebna izkušnja govori nasprotno; najhujšo krizo mu je pomagala prebroditi ženska."

(prof. dr. Darja Zaviršek, sociologinja)

Za konec pa še to. Zanimivo bi bilo videti, kako bi se Možina, avtor Pričevalcev, kjer večinoma gosti domobrance in njihove somišljenike, odzval, če bi mu citirali Janeza Ruglja, Perkovega učitelja, ki je leta 2006 izjavil sledeče: "Samo brezmejen zarukanec je lahko postal belogardist. Pa komu je sploh lahko prišlo na pamet pomagati Nemcu in Italijanu! Ustreliti ga moraš, hudiča, ne pa da mu pomagaš!" Še bolj zanimivo pa bi bilo videti, kako bi Perko reagiral na trditev pokojnega Ruglja, ki je v istem intervjuju povedal, da nima naslednika. "Imamo sicer dr. Perka, ki je pri meni že 23 let in obvlada moje metode delovanja, ampak ni psihiater. Samo psihiater ima vrhovno oblast! In vsakdo se mora psihiatru podrediti glede psihiatričnih vprašanj! Ker ni psihiater, tudi ne bo dobil koncesije!" je takrat dejal Rugelj.